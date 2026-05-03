Rajasthan Politics: ‘मेरा लक्ष्य राजस्थान में सत्ता वापसी,’ आगामी चुनावों पर बोले सचिन पायलट, मदन राठौड़ को दिया जवाब

भीलवाड़ा। प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बेहतर प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाएंगे। सोमवार को आने वाले चुनाव परिणामों से पहले उन्होंने कहा कि जनता बदलाव के पक्ष में है और कांग्रेस को समर्थन मिलेगा।