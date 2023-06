सरकारी स्कूलों के फिरेंगे दिन, होगी कायापलट

भीलवाड़ाPublished: Jun 06, 2023 05:04:59 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

राजस्थान में प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में और परिवर्तन होगा। इस कोष से जिलों के विभिन्न विद्यालयों कक्षाकक्ष का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खनिज उत्पादक क्षेत्र के विकास के लिए पूरे देश में जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष की स्थापना की है। The days of government schools will change, there will be a transformation

सरकारी स्कूलों के फिरेंगे दिन, होगी कायापलट

चित्तौडगढ जिले के प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष से सांसद सी पी जोशी ने कई विद्यालयों के लिए अनुशंसा की है। सांसद प्रवक्ता रघु शर्मा ने बताया कि जिले में भी कल्याण कोष से राजकीय विद्यालयों के भवनों की काया पलट हो सकेगी और नए भवन भी मिल सकेंगे। इतना ही नहीं स्कूलों के खेल मैदान विकसित होंगे एवं उपकरण भी मिल सकेंगे। Prime Minister's Mineral Welfare Fund