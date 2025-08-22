Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

त्योहार से पहले सरस घी महंगा, 20 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़े

- 15 लीटर के टिन पर 300 रुपए का इजाफा

Suresh Jain

Aug 22, 2025

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) प्रबंधन ने सरस घी के दामों में इजाफा किया है। प्रदेश में घी की बढ़ती मांग को देखते हुए दामों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। अब सामान्य सरस घी का एक लीटर का पैक 588 रुपए में मिलेगा। गौरतलब है कि डेयरी बूथ या दुकानों पर सरस घी का एक लीटर का पैक 568 की जगह 588 रुपए में मिलेगा। जबकि गाय के घी का एक लीटर का पैक 588 की जगह 608 रुपए में मिलेगा।

15 लीटर के टिन पर बढ़े 300 रुपए

डेयरी एमडी बिमल कुमार पाठक ने बताया कि 15 लीटर का टिन पैक फिलहाल नॉर्मल घी 623 रुपए प्रति लीटर की बजाय 643 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ऐसे में नॉर्मल घी के 15 लीटर के टिन की कीमत अब 9645 रुपए हो गई है। जबकि गाय के घी का 15 लीटर का टिन 643 रुपए की बजाय 663 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। ऐसे में गाय के घी के 15 लीटर के टिन की कीमत अब 9945 रुपए हो गई है।

घी का टीन 900 रुपया हुआ महंगा

आरसीडीएफ से जारी आदेशों के मुताबिक 20 रुपए का इजाफा किया है। जबकि इससे पहले 2 मई को 15 किलोग्राम वाले टिन पर 20 रुपए प्रति किलो की दर से इजाफा किया था। वहीं 9 अप्रेल को भी आरसीडीएफ ने घी के सभी पैक के दामों पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की थी। इन तीन बार की बढ़ोतरी से ग्राहकों के लिए घी का टिन 900 रुपए महंगा हो गया। साल 2025 की शुरुआत में 15 किलोग्राम का एक टिन 8745 रुपए में आता था, जो आज बढ़कर 9645 रुपए का हो गया। प्रदेश में सरस घी के दामों की कंट्रोलिंग आरसीडीएफ के माध्यम से होती है। आरसीडीएफ ही पूरे प्रदेश में घी के मूल्यों का निर्धारण करता है। जबकि दूध के कीमतों का निर्धारण जिला डेयरी संघों के जरिए अपने-अपने स्तर पर किया जाता है।

