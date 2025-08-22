त्योहार से पहले सरस घी महंगा, 20 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़े

आरसीडीएफ से जारी आदेशों के मुताबिक 20 रुपए का इजाफा किया है। जबकि इससे पहले 2 मई को 15 किलोग्राम वाले टिन पर 20 रुपए प्रति किलो की दर से इजाफा किया था। वहीं 9 अप्रेल को भी आरसीडीएफ ने घी के सभी पैक के दामों पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की थी। इन तीन बार की बढ़ोतरी से ग्राहकों के लिए घी का टिन 900 रुपए महंगा हो गया। साल 2025 की शुरुआत में 15 किलोग्राम का एक टिन 8745 रुपए में आता था, जो आज बढ़कर 9645 रुपए का हो गया। प्रदेश में सरस घी के दामों की कंट्रोलिंग आरसीडीएफ के माध्यम से होती है। आरसीडीएफ ही पूरे प्रदेश में घी के मूल्यों का निर्धारण करता है। जबकि दूध के कीमतों का निर्धारण जिला डेयरी संघों के जरिए अपने-अपने स्तर पर किया जाता है।