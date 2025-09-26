बाजार से सरस घी गायब, तीन दिन में 57 टन की खपत

जीएसटी महा बचत उत्सव के बीच उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी घी में मिली छूट के रूप में आई, लेकिन बाजार में इसका उल्टा असर दिख रहा है। सरस घी अन्य ब्रांड के मुकाबले सस्ता होते ही दुकानों से गायब हो गया है। व्यापारी घी का स्टॉक कर रहे हैं और कालाबाज़ारी की आशंका गहरा गई है। उपभोक्ता पुरानी दरों पर ही घी खरीदने को मजबूर हैं, जबकि नई दरों के अनुसार सरस घी पर एक टिन में डीलर को 800 रुपए तक की बचत मिल रही है। घी सस्ता हुआ तो उपभोक्ता खुश हुए, लेकिन दुकानों से गायब होते ही बाजार में हड़कंप मच गया। व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं और आम आदमी दुकानों के चक्कर काट रहा है। उपभोक्ताओं को अचानक कीमत में राहत दिखी। लेकिन व्यापारी भविष्य में दाम बढ़ने की आशंका से स्टॉक कर रहे हैं।