भीलवाड़ा

वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा: पहले दिन 11,919 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

29 केंद्रों पर हुई परीक्षा 4 हजार 615 अनुपस्थित रहे

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 08, 2025

Senior teacher exam: 11,919 candidates appeared for the exam on the first day
Senior teacher exam: 11,919 candidates appeared for the exam on the first day

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए होने वाली सीधी भर्ती परीक्षा भीलवाड़ा में 29 केंद्रों पर रविवार से शुरू हुई। पहले दिन जिले के 29 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल 16 हजार 534 परीक्षार्थियों के मुकाबले 11 हजार 919 ने परीक्षा दी। जबकि 4 हजार 615 अनुपस्थित रहे। प्रशासन ने परीक्षा की पारदर्शिता और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए थे। परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक होगी। इसमें 51,403 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले दिन बारिश के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

एक घंटे पहले तक प्रवेश

जिले के 29 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को एक घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया गया था। इसके कारण परीक्षा केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगी थीं। स्कूल व्याख्याता परीक्षा जिले में 6 दिन तक रोजाना दो पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे व दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा को कुल 4 ग्रुप में विभाजित किया गया है। इसमें जीके के अलावा 8 विषयों के पेपर होंगे। दोनों ही पारियों में पेपर शुरू होने से 1 घंटा पहले तक ही अभ्यर्थियों को केंद्र पर प्रवेश अनुमति रहेगी। अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र और मूल पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाना होगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। दोषी व्यक्ति को अन्य भर्ती परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा।

पदों का ब्योरा

यह परीक्षा कुल 2,129 पदों के लिए हो रही है। इनमें सबसे ज्यादा 694 पद गणित के लिए हैं। इसके बाद, विज्ञान 350, अंग्रेजी 327, संस्कृत 309, हिंदी 288, सामाजिक विज्ञान 88, पंजाबी 64 और उर्दू 9 के लिए पद हैं।

प्रथम पारी परीक्षा

  • 8267 कुल परीक्षार्थी
  • 5972 परीक्षा दी
  • 2295 अनुपस्थित रहे
  • 72.24 प्रतिशत

द्वितीय पारी परीक्षा

  • 8267 कुल परीक्षार्थी
  • 5947परीक्षा दी
  • 2320 अनुपस्थित रहे
  • 71.94 प्रतिशत

Published on:

08 Sept 2025 10:39 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा: पहले दिन 11,919 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

