वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा: पहले दिन 11,919 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

जिले के 29 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को एक घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया गया था। इसके कारण परीक्षा केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगी थीं। स्कूल व्याख्याता परीक्षा जिले में 6 दिन तक रोजाना दो पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे व दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा को कुल 4 ग्रुप में विभाजित किया गया है। इसमें जीके के अलावा 8 विषयों के पेपर होंगे। दोनों ही पारियों में पेपर शुरू होने से 1 घंटा पहले तक ही अभ्यर्थियों को केंद्र पर प्रवेश अनुमति रहेगी। अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र और मूल पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाना होगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। दोषी व्यक्ति को अन्य भर्ती परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा।