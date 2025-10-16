Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा के सात युवाओं ने आरएएस में मारी बाजी

आकांक्षा बनी जिले की टॉपर, गुमान सिंह शक्तावत, सुरभि जैन, शिवलाल कुमावत सहित सात का हुआ चयन सफलता की कहानी में झलकी संघर्ष और लगन की मिसाल

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 16, 2025

Seven youths from Bhilwara have emerged victorious in the RAS exam.

Seven youths from Bhilwara have emerged victorious in the RAS exam.

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के फाइनल परिणाम में भीलवाड़ा जिले के सात प्रतिभाशाली युवाओं ने सफलता का परचम लहराया है। चयनितों में आकांक्षा व्यास, गुमान सिंह शक्तावत, शिवलाल कुमावत, सुरभि जैन, गोविंद सुखवाल, अमन सोलंकी और पवन कुमार शामिल हैं।

जिले की टॉपर आकांक्षा ने हासिल की 56वीं रैंक

सुखाडि़या नगर निवासी आकांक्षा व्यास ने जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 56वीं रैंक हासिल की है। आकांक्षा व्यास, लांबियाकला के राउमावि के वाइस प्रिंसिपल सतीश व्यास और जिला कलक्टर कार्यालय में विधि शाखा में कार्यरत आशा शर्मा की पुत्री हैं। उन्होंने बताया कि यह सफलता निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। वह वर्तमान में भीलवाड़ा सहकारिता विभाग में कॉपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।

गुमानसिंह शक्तावत बने नवलपुरा के पहले आरएएस अधिकारी

मांडलगढ़ के नवलपुरा निवासी गुमानसिंह शक्तावत ने इस परीक्षा में 263वीं रैंक हासिल की। वर्तमान में वे जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर सूरत में कार्यरत हैं। उनके पिता सांवत सिंह कृषक, भाई पर्वत सिंह वकील, तथा कैलाश सिंह एडीएम ऑफिस भीलवाड़ा में पदस्थ हैं।

संघर्ष से मिली सफलता: शिवलाल कुमावत की कहानी

रायला क्षेत्र के उदलपुरा निवासी शिवलाल कुमावत ने पांच वर्षों की सतत तैयारी के बाद सफलता हासिल की है। उनके पिता कन्हैयालाल कुमावत कृषक हैं। वर्तमान में शिवलाल ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के रूप में कार्यरत हैं।

सुरभि जैन ने पिता के सपनों को किया पूरा

शास्त्रीनगर निवासी सुरभि जैन ने 301वीं रैंक हासिल की है। पिता भागचंद जैन का 2011 में निधन हो गया था, लेकिन भाई ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा दी। माता मैनादेवी जैन गृहिणी हैं और सुरभि की सफलता में उनका अहम योगदान रहा।

गोविंद सुखवाल ने दिलाई अनुसूचित जाति वर्ग में पहचान

आजादनगर निवासी गोविंद सुखवाल ने 319वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता भगवान स्वरूप सुखवाल निजी चिकित्सालय में प्रबंधक हैं, जबकि माता कोमल देवी सुखवाल गृहिणी हैं।

अमन सोलंकी और पवन कुमार भी सफल सूची में शामिल

मंगरोप निवासी अमन सोलंकी और गंगापुर के पवन कुमार ने भी आरएएस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग और मार्गदर्शन को दिया है। इन सभी ने शिक्षक कमलजित सिंह राणावत से मार्गदर्शन लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 08:37 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा के सात युवाओं ने आरएएस में मारी बाजी

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर हादसे से नहीं लिया सबक, निजी बसें बनी ‘बारूद की ढेरी’, सुरक्षा के मानकों की उड़ रही धज्जियां

Lessons not learned from the Jaisalmer accident, private buses become 'pile of gunpowder', safety standards flouted
भीलवाड़ा

बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव 22 को

Annakut festival on 22nd at Balaji temple
भीलवाड़ा

दिगंबर जैन समाज 21 को मनाएगा दीपावली

Digambar Jain community will celebrate Diwali on 21st
भीलवाड़ा

पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में ग्राहकों की रौनक रही

Due to Pushya Nakshatra, the markets were full of customers.
भीलवाड़ा

दीपावली से पहले भीलवाड़ा में फिर गायब हुआ सरस घी

Saras Ghee disappears again in Bhilwara before Diwali
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.