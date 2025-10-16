भीलवाड़ा के सात युवाओं ने आरएएस में मारी बाजी

सुखाडि़या नगर निवासी आकांक्षा व्यास ने जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 56वीं रैंक हासिल की है। आकांक्षा व्यास, लांबियाकला के राउमावि के वाइस प्रिंसिपल सतीश व्यास और जिला कलक्टर कार्यालय में विधि शाखा में कार्यरत आशा शर्मा की पुत्री हैं। उन्होंने बताया कि यह सफलता निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। वह वर्तमान में भीलवाड़ा सहकारिता विभाग में कॉपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।