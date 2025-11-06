भीलवाड़ा के 13 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

प्रधानमंत्री पोषण (मिड-डे मील) योजना के तहत राजसिम्स पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर मिड डे मिल आयुक्त ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाई है। प्रदेश के 41 जिलों से ली गई रिपोर्ट के आधार 87.57 प्रतिशत स्टाफ, 66.94 प्रतिशत छात्र उपस्थित पाए गए हैं। जबकि मीड डे मिल के तहत 69.92 प्रतिशत की रिपोर्ट ही दर्ज हो सकी है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी ने जिले के 13 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। रिपोर्ट के अनुसार जिले के 2718 विद्यालयों में से 1951विद्यालयों ने ही रिपोर्टिंग की है, जबकि 767 से अधिक स्कूलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी।