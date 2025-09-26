चांदी 1.41 लाख के रिकॉर्ड हाई पर पहुंची, सोने के भाव में गिरावट

केंद्र सरकार ने आसियान देशों से चांदी के आयात पर रोक लगा दी। यह प्रतिबंध गैर-फैंसी सिल्वर ज्वैलरी पर लगाया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक अधिसूचना में कहा, आयात नीति के तहत चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस कदम के पीछे का मकसद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकना और तैयार ज्वैलरी की आड़ में चांदी के बड़े पैमाने पर आयात को रोकना है।