चांदी 1.41 लाख के रिकॉर्ड हाई पर पहुंची, सोने के भाव में गिरावट

मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में चांदी की कीमत 1.41 लाख रुपए प्रति किलो के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। पिछले कुछ माह से चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चांदी की कीमत में गुरुवार को फिर 2400 रुपए प्रति किलो का उछाल दर्ज किया गया। इसके बाद यह नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई जबकि दोपहर को चांदी के भाव 1,38,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी।
सोने की कीमत में गिरावट
भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1000 रुपए की गिरावट के साथ 1,16,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि पिछले कारोबार में यह 1,17,900 रुपए प्रति 10 ग्राम था। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार शुद्धता वाले सोने की कीमत 1000 रुपए घटकर 1,16,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।
तेजी में भी बढ़ रही मांग
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की मांग बढ़ने से भारतीय बाजार में कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। वही चांदी का उपयोग कई औद्योगिक, चिकित्सीय और तकनीकी अनुप्रयोगों में होता है। इससे इसकी मांग बढ़ रही है।
भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार में उथल-पुथल और अमेरिकी श्रम बाजार के खराब संकेतकों के कारण भी सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है। चांदी 1.41 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से बाजार में तेजी का माहौल है। इसके बावजूद चांदी की बढ़ती कीमतें निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं, और यह आधुनिक युग के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश का जरिया बनती जा रही है।
सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने आसियान देशों से चांदी के आयात पर रोक लगा दी। यह प्रतिबंध गैर-फैंसी सिल्वर ज्वैलरी पर लगाया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक अधिसूचना में कहा, आयात नीति के तहत चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस कदम के पीछे का मकसद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकना और तैयार ज्वैलरी की आड़ में चांदी के बड़े पैमाने पर आयात को रोकना है।