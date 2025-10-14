भीलवाड़ा जिले में अब तक 32 हजार नए सदस्य बनाए

So far, 32,000 new members have been added in Bhilwara district.
भीलवाड़ा सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक भीलवाड़ा के तत्वावधान में चलाए जा रहे सहकार सदस्यता अभियान के तहत मंगलवार को जिले की 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शिविर आयोजित किए गए। अभियान के तहत जहाजपुर-कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र की बांकरा ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं सवाईपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति में विधायक गोपीचंद मीणा के आतिथ्य में शिविर का आयोजन किया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक आलोक चौधरी ने सहकार सदस्यता अभियान के बारे में बताया कि जिले में 378 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चलाए जा रहे शिविर का समापान बुधवार को होगा। अब तक 32 हजार नए सदस्य बनाए जा चुके है। जबकि पूर्व में 2.90 लाख थे।
विधायक मीणा ने सभी लोगों को सहकारिता से जुड़ने का आह्वान करते हुए बताया कि जब से सहकारिता मंत्री अमित शाह के अधीन सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है तब से सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जिले में अब तक 42 हजार लोगों को सहकारिता कानून की जानकारी दी जा चुकी है।
कोटड़ी पंचायत समिति प्रधान करणसिंह बेलवा, सहकार सदस्यता अभियान के जिला संयोजक कन्हैया लाल जाट, कोटड़ी मण्डल अध्यक्ष प्रहलाद सेन, सवाईपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष राजेश श्रोत्रिय, बांकरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि अध्यक्ष रामकुमार मीणा, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां अरविन्द ओझा, बैंक के अधिशाषी अधिकारी श्रवणलाल कुमावत, सहायक अधिशाषी अधिकारी कल्याणमल मीणा उपस्थित थे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग