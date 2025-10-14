भीलवाड़ा जिले में अब तक 32 हजार नए सदस्य बनाए

भीलवाड़ा सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक भीलवाड़ा के तत्वावधान में चलाए जा रहे सहकार सदस्यता अभियान के तहत मंगलवार को जिले की 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शिविर आयोजित किए गए। अभियान के तहत जहाजपुर-कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र की बांकरा ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं सवाईपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति में विधायक गोपीचंद मीणा के आतिथ्य में शिविर का आयोजन किया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक आलोक चौधरी ने सहकार सदस्यता अभियान के बारे में बताया कि जिले में 378 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चलाए जा रहे शिविर का समापान बुधवार को होगा। अब तक 32 हजार नए सदस्य बनाए जा चुके है। जबकि पूर्व में 2.90 लाख थे।