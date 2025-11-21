शिक्षा विभागीय कर्मचारियों की खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 8 से

Sports and cultural competitions for education department employees from 8th
शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए दिसंबर माह खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का रहेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आगामी प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 8 से 30 दिसंबर तक राज्य भर में खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
जिला स्तर पर 8-9 दिसंबर को चयन
निदेशालय के अनुसार प्रतियोगिताओं की शुरुआत 8 और 9 दिसंबर को जिला स्तर के चयन से होगी। सभी जिलों में कर्मचारियों को विभिन्न खेलों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद चयनित खिलाड़ियों की सूची मंडल स्तर पर भेजी जाएगी।
मंडल स्तर पर 15-16 दिसंबर को मुकाबले
जिला स्तर से उभरकर आए खिलाड़ी 15 और 16 दिसंबर को मंडल स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यहां से चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
राज्य स्तर से पहले 19-24 दिसंबर तक प्रशिक्षण
मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को 19 से 24 दिसंबर तक राज्य स्तरीय तैयारी शिविर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन मिलेगा ताकि वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 27 से 30 दिसंबर तक जयपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
निदेशालय के कर्मचारियों का अलग चयन
निदेशालय के मंत्रालयिक कर्मियों का चयन 15 से 17 दिसंबर के बीच किया जाएगा। चयनित कर्मचारियों को 19 से 24 दिसंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
13 खेलों में मिलेगा प्रतिभा दिखाने का मौका
प्रतियोगिताओं में कुल 13 खेल शामिल किए गए हैं। इनमें बास्केटबाल, वॉलीबाल, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबाल, क्रिकेट (बॉल टेनिस), रस्साकशी, सतोलिया, खो-खो व योग शामिल है। इन खेलों में कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ टीम भावना का भी प्रदर्शन करेंगे।
