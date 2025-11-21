शिक्षा विभागीय कर्मचारियों की खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 8 से

मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को 19 से 24 दिसंबर तक राज्य स्तरीय तैयारी शिविर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन मिलेगा ताकि वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 27 से 30 दिसंबर तक जयपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।