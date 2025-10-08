Bhilwara Crime News: पत्थरदिल मां: गुनाह साबित करेगा DNA टेस्ट, अजमेर एफएसएल भेजेंगे ब्लड सैंपल

बिजौलियां क्षेत्र के सीताकुंड महादेव मंदिर के पास गत माह मुंह में पत्थर ठूंसकर, होठों पर फेविक्विक लगाकर और गर्म पत्थर पर नवजात शिशु को मरने के लिए छोड़ देने की घटना ने लोगों के दिल दहला दिए थे। नवजात शिशु का महात्मा गांधी अस्पताल के एनआइसीयू वार्ड में अभी भी उपचार जारी है। बाल कल्याण समिति ने इस शिशु को ’तेजस्व’ नाम दे रखा है। मांडलगढ़ पुलिस ने समूचे मामले में पत्थरदिल मां- नाना को गिरफ्तार कर समूचे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। पुलिस अब इस मामले में गुनाहगारों को सजा देने की तैयारी कर रही है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बताया कि घटना में लिप्त आरोपी महिला व नवजात शिशु के बीच मां-पुत्र का रिश्ता साबित करने के लिए अब कानूनी पक्ष को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए आरोपी महिला व नवजात के ब्लड सेपल डीएनए टेस्ट के लिए ले लिए गए हैं। दोनों सेपल सुरक्षित तरीके से अजमेर की एफएसएल लैब को भिजवाया जा रहा है। यहां डीएनए टेस्ट होगा। उन्होंने बताया कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ जल्द चालान पेश हो सके।