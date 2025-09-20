औचक निरीक्षण: 15 स्कूल भवन जर्जर मिले, शौचालय बदहाल

राप्रावि जनता कॉलोनी रायला में दो कमरे व ऑफिस जर्जर, विद्यार्थियों को पास के स्कूल में बैठाया जा रहा है। राप्रावि लाम्बिया गेट रायला में पांच कमरे व शौचालय जर्जर, विद्यार्थियों को राउमावि कुंडियाकला भेजा गया। महात्मा गांधी राउमावि रायला में 13 कमरे, सभी में पानी टपकता है, दो कमरे पूरी तरह जर्जर और सीलन। राउमावि लेसवा मांडल में 12 कमरों में पानी टपकता है, सात कमरे पूरी तरह जर्जर। इसी तरह सभी 38 विद्यालयों की स्थिति खराब मिली है। अपर जिला न्यायाधीश विशाल भार्गव ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर निरीक्षण रिपोर्ट को भेज दी गई है। यह रिपोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की जाएगी।