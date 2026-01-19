शिक्षक भर्ती परीक्षा: भीलवाड़ा में उमड़ा परीक्षार्थियों का सैलाब, कड़े पहरे में हुई परीक्षा

भीलवाड़ा जिले में रविवार को आयोजित शिक्षक भर्ती लेवल-2 की परीक्षा कड़े सुरक्षा घेरे और भारी गहमागहमी के बीच संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर प्रशासन इस कदर मुस्तैद था कि केंद्रों पर अभ्यर्थियों के धार्मिक धागे (कलावा) तक कटवा दिए गए, जिसे लेकर कई जगह नोकझोंक की स्थिति बनी। परीक्षा खत्म होते ही रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रोडवेज कर्मियों को सख्ती बरतनी पड़ी।