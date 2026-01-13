13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Bhilwara News: शिक्षक के तबादले से हंगामा, स्कूल के बाहर धरना दे रही छात्राएं रोने लगीं, विद्यार्थियों को करवाई थी हवाई यात्रा

बीगोद क्षेत्र के नंदराय गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षक के तबादले से सोमवार को जनाक्रोश भड़क गया। कड़ाके की सर्दी में स्कूल के तालाबंदी कर विद्यार्थी और ग्रामीण बाहर धरने पर बैठ गए।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

kamlesh sharma

Jan 13, 2026

फोट: वीडियो स्क्रीनशॉट

भीलवाड़ा। बीगोद क्षेत्र के नंदराय गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षक के तबादले से सोमवार को जनाक्रोश भड़क गया। कड़ाके की सर्दी में स्कूल के तालाबंदी कर विद्यार्थी और ग्रामीण बाहर धरने पर बैठ गए। धरना मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पुलिस के साथ ग्रामीणों की कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन रात तक बेनतीजा रही। ग्रामीण शिक्षक का तबादला निरस्त करने पर अड़े हुए हैं।

जानकारी के अनुसार नंदराय गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहां कार्यरत शिक्षक शंकरलाल जाट का हाल ही में अन्यत्र तबादला कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। जब तक शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद स्कूल के बाहर ही टेंट और बिस्तर लगाकर सो गए। मंगलवार सुबह स्कूल के अन्य छात्र-छात्राएं भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसी दौरान कुछ छात्राएं भावुक होकर रोने लगीं, जिन्हें ग्रामीणों ने छात्रों को ढांढस बंधाया।

विद्यार्थियों को करवाई थी हवाई यात्रा

शिक्षक शंकरलाल ने इस वर्ष 12वीं कक्षा के 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पांच विद्यार्थियों को हवाई यात्रा भी करवाई थी। शिक्षक के प्रति स्कूल विद्यार्थियों में प्रेम है। इसी कारण विद्यार्थियों और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है।

इनका कहना है

शिक्षक के तबादले पर ग्रामीण और विद्यार्थियों में नाराजगी है। उन्हें समझाइश भी की है। शिक्षक का तबादला निरस्त करवाने के लिए समय मांगा गया। मगर ग्रामीण समय देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सहमति नहीं बन पाई। शिक्षक को फिलहाल रिलीव नहीं किया जाएगा।

  • अशोक पारीक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटड़ी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 05:25 pm

Published on:

13 Jan 2026 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara News: शिक्षक के तबादले से हंगामा, स्कूल के बाहर धरना दे रही छात्राएं रोने लगीं, विद्यार्थियों को करवाई थी हवाई यात्रा

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पीएमश्री योजना में लापरवाही: भीलवाड़ा एडीपीसी शर्मा को नोटिस

Negligence in PM Shri scheme: Bhilwara ADPC Sharma issued a notice.
भीलवाड़ा

टैक्स चोरी के ‘ब्लू एप्पल’ नेटवर्क पर आयकर का छापा

Income tax raid on the 'Blue Apple' network for tax evasion.
भीलवाड़ा

कैंसर से जूझ रही मां ने बेटा-बेटी के गले में कील ठोंककर की निर्मम हत्या, बच्चों की मौत की खबर पति को कॉल पर दी

Rajasthan Police
भीलवाड़ा

राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में अपराध में 23% की कमी, SP ने किया 85 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित

Rajasthan police
भीलवाड़ा

बजट 2026: ‘खैरात’ नहीं ‘खुराक’ की दरकार; क्या आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा गरीब?

Budget 2026: What is needed is "nourishment," not "handouts"; will the poor move towards self-reliance?
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.