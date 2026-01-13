Bhilwara News: शिक्षक के तबादले से हंगामा, स्कूल के बाहर धरना दे रही छात्राएं रोने लगीं, विद्यार्थियों को करवाई थी हवाई यात्रा

फोट: वीडियो स्क्रीनशॉट
भीलवाड़ा। बीगोद क्षेत्र के नंदराय गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षक के तबादले से सोमवार को जनाक्रोश भड़क गया। कड़ाके की सर्दी में स्कूल के तालाबंदी कर विद्यार्थी और ग्रामीण बाहर धरने पर बैठ गए। धरना मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पुलिस के साथ ग्रामीणों की कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन रात तक बेनतीजा रही। ग्रामीण शिक्षक का तबादला निरस्त करने पर अड़े हुए हैं।
जानकारी के अनुसार नंदराय गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहां कार्यरत शिक्षक शंकरलाल जाट का हाल ही में अन्यत्र तबादला कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। जब तक शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद स्कूल के बाहर ही टेंट और बिस्तर लगाकर सो गए। मंगलवार सुबह स्कूल के अन्य छात्र-छात्राएं भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसी दौरान कुछ छात्राएं भावुक होकर रोने लगीं, जिन्हें ग्रामीणों ने छात्रों को ढांढस बंधाया।
शिक्षक शंकरलाल ने इस वर्ष 12वीं कक्षा के 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पांच विद्यार्थियों को हवाई यात्रा भी करवाई थी। शिक्षक के प्रति स्कूल विद्यार्थियों में प्रेम है। इसी कारण विद्यार्थियों और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है।
शिक्षक के तबादले पर ग्रामीण और विद्यार्थियों में नाराजगी है। उन्हें समझाइश भी की है। शिक्षक का तबादला निरस्त करवाने के लिए समय मांगा गया। मगर ग्रामीण समय देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सहमति नहीं बन पाई। शिक्षक को फिलहाल रिलीव नहीं किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग