Bhilwara News: शिक्षक के तबादले से हंगामा, स्कूल के बाहर धरना दे रही छात्राएं रोने लगीं, विद्यार्थियों को करवाई थी हवाई यात्रा

जानकारी के अनुसार नंदराय गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहां कार्यरत शिक्षक शंकरलाल जाट का हाल ही में अन्यत्र तबादला कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। जब तक शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद स्कूल के बाहर ही टेंट और बिस्तर लगाकर सो गए। मंगलवार सुबह स्कूल के अन्य छात्र-छात्राएं भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसी दौरान कुछ छात्राएं भावुक होकर रोने लगीं, जिन्हें ग्रामीणों ने छात्रों को ढांढस बंधाया।