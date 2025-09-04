शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता स्थगित

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने आदेश जारी कर 36वीं राज्य स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता फिलहाल स्थगित कर दी है। प्रतियोगिता तिथियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक आयोजित होने के कारण जिला स्तर पर प्रतियोगिता एवं दल गठन आगामी आदेशो तक स्थगित किया हैं। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग सीताराम जाट के आदेशानुसार, प्रतियोगिता की पूर्व घोषित तिथियां अब लागू नहीं होंगी। जिला स्तर पर प्रतियोगिता एवं दल गठन की संशोधित तिथियां शीघ्र ही जारी की जाएगी।