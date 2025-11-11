शिक्षक क्रीड़ा व सांस्कृतिक प्रतियोगिता अब 23 से 24 दिसम्बर को

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में यह प्रतियोगिता अन्य तिथियों पर प्रस्तावित थी, लेकिन विभागीय कारणों से तिथियों में बदलाव किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक के अनुपालना में नई तिथियां जारी की गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा रामेश्वरलाल बाल्दी ने बताया कि प्रतियोगिता की संशोधित तिथियां 23 से 24 दिसंबर तक निर्धारित की गई हैं। जबकि प्रतियोगिता से संबंधित अन्य सभी शर्तें एवं नियम पूर्ववत रहेंगे। यह वार्षिक प्रतियोगिता शिक्षा विभाग के शिक्षकों में खेल एवं सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। इसमें जिलेभर के शिक्षक विभिन्न खेलों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और समूह गतिविधियों में भाग लेते हैं। नई तिथियों के निर्धारण से अब विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता की तैयारियां पुनः गति पकड़ेंगी। विभागीय अधिकारी और शिक्षक वर्ग दिसंबर के अंत में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में जुट जाएंगे।