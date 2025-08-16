Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

कोटड़ी श्याम दरबार में सजीव झांकियों से झूम उठा जन्मोत्सव

51 झांकियों ने किया मंत्रमुग्ध, आधी रात गूंजे "नंद के आनंद भयो" के जयकारे

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 16, 2025

The birth celebration was celebrated with live tableaus at Kotdi Shyam Darbar
The birth celebration was celebrated with live tableaus at Kotdi Shyam Darbar

जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार को कोटड़ी श्याम दरबार आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना रहा। देर रात तक हजारों श्रद्धालु झांकियों के दर्शनों के लिए उमड़े। मंदिर परिसर में 51 सजीव झांकियों का भव्य प्रदर्शन हुआ, जिसने भक्तों को कृष्ण लीला के अद्भुत दर्शन कराए।

पदाधिकारियों ने किया शुभारंभ

शाम सवा 7 बजे दीपकपुरी महाराज, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सुदर्शन गाड़ोदिया, प्रधान करण सिंह, प्रहलाद सेन, डिप्टी रवीन्द्र कुमार यादव एवं थाना अधिकारी महावीर मीणा सहित पदाधिकारियों ने पूजा-अर्चना कर झांकियों का शुभारंभ किया।

51 झांकियों ने मोहा मन

भक्ति की शक्ति, पूतना वध, खाटू श्याम, श्रीराम दरबार, बालरूप, सीता हरण, कंस वध, राधा-कृष्ण, कृष्ण-सुदामा मिलन, आदियोगी शिव, कैलाश पर्वत शिव, महाकाली, भारत माता, कृष्ण-रुक्मणि विवाह, कालिया नाग वध, अमरनाथ आदि प्रसंगों पर आधारित झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनीं। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भी इन झांकियों में भाग लिया, जिससे आयोजन और जीवंत हो उठा।

आधी रात गूंजे जयकारे

जैसे ही रात 12 बजे जन्माष्टमी का वेला आया, मंदिर परिसर "नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की... हाथी घोड़ा पालकी..." के जयकारों से गूंज उठा। चारों ओर उल्लास का माहौल छा गया और श्रद्धालु नृत्य व भक्ति में मग्न हो गए।

श्रद्धालुओं का उत्साह

भक्तों का आवागमन देर रात तक लगातार जारी रहा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध तरीके से पंजेरी का प्रसाद वितरित किया गया।

आकर्षण का केंद्र

  • 51 सजीव झांकियां बनी विशेष आकर्षण
  • पूतना वध से लेकर कृष्ण-सुदामा मिलन तक जीवंत प्रस्तुतियां
  • विद्यालयों के बच्चों ने निभाए पात्र
  • आधी रात को महाआरती और गूंजे जयकारे
  • पंजेरी का प्रसाद वितरण

Published on:

16 Aug 2025 10:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कोटड़ी श्याम दरबार में सजीव झांकियों से झूम उठा जन्मोत्सव

