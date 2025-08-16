कोटड़ी श्याम दरबार में सजीव झांकियों से झूम उठा जन्मोत्सव

भक्ति की शक्ति, पूतना वध, खाटू श्याम, श्रीराम दरबार, बालरूप, सीता हरण, कंस वध, राधा-कृष्ण, कृष्ण-सुदामा मिलन, आदियोगी शिव, कैलाश पर्वत शिव, महाकाली, भारत माता, कृष्ण-रुक्मणि विवाह, कालिया नाग वध, अमरनाथ आदि प्रसंगों पर आधारित झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनीं। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भी इन झांकियों में भाग लिया, जिससे आयोजन और जीवंत हो उठा।