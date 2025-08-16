श्याम मंदिर में गूंजे कृष्ण जन्म के जयकारे

शास्त्रीनगर सी सेक्टर स्थित श्याम मंदिर में शनिवार को जन्माष्टमी महोत्सव पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों और रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया गया, वहीं श्याम बाबा का फूलों से विशेष श्रृंगार कर भक्तों को मनमोहक दर्शन कराए गए।
छप्पन भोग की झांकी बनी आकर्षण
समिति की ओर से भगवान श्रीकृष्ण के दरबार में छप्पन भोग की भव्य झांकी सजाई गई। इसके साथ ही कृष्ण लीला से जुड़ी विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।
बच्चों में दिखा उत्साह
मंदिर परिसर में “श्रीकृष्ण-राधा बनो प्रतियोगिता” आयोजित हुई। इसमें 8 वर्ष तक के बच्चे आकर्षक वेशभूषा में राधा-कृष्ण का रूप धरकर पहुंचे। नन्हें कान्हा और राधा को देखकर श्रद्धालु आनंदित हो उठे।
मध्यरात्रि में हुई विशेष आरती
रात 12 बजे जैसे ही भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का वेला आया, मंदिर परिसर “नंद के घर आनंद भयो...” के जयकारों से गूंज उठा। महाआरती संपन्न हुई और उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।
समिति ने संभाली व्यवस्थाएं
श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर मण्डल सेवा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य देर रात तक व्यवस्थाओं में जुटे रहे। पूरी रात भक्तों का आना-जाना लगा रहा। भक्तों ने कहा कि “श्याम मंदिर में जन्माष्टमी का यह आयोजन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए अविस्मरणीय रहा।”
मुख्य आकर्षण