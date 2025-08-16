Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

श्याम मंदिर में गूंजे कृष्ण जन्म के जयकारे

आकर्षक झांकियां, छप्पन भोग और बच्चों की प्रतियोगिता रही विशेष आकर्षण

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 16, 2025

The cheers of Krishna's birth echoed in Shyam Mandir
The cheers of Krishna's birth echoed in Shyam Mandir

शास्त्रीनगर सी सेक्टर स्थित श्याम मंदिर में शनिवार को जन्माष्टमी महोत्सव पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों और रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया गया, वहीं श्याम बाबा का फूलों से विशेष श्रृंगार कर भक्तों को मनमोहक दर्शन कराए गए।

छप्पन भोग की झांकी बनी आकर्षण

समिति की ओर से भगवान श्रीकृष्ण के दरबार में छप्पन भोग की भव्य झांकी सजाई गई। इसके साथ ही कृष्ण लीला से जुड़ी विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।

बच्चों में दिखा उत्साह

मंदिर परिसर में “श्रीकृष्ण-राधा बनो प्रतियोगिता” आयोजित हुई। इसमें 8 वर्ष तक के बच्चे आकर्षक वेशभूषा में राधा-कृष्ण का रूप धरकर पहुंचे। नन्हें कान्हा और राधा को देखकर श्रद्धालु आनंदित हो उठे।

मध्यरात्रि में हुई विशेष आरती

रात 12 बजे जैसे ही भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का वेला आया, मंदिर परिसर “नंद के घर आनंद भयो...” के जयकारों से गूंज उठा। महाआरती संपन्न हुई और उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।

समिति ने संभाली व्यवस्थाएं

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर मण्डल सेवा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य देर रात तक व्यवस्थाओं में जुटे रहे। पूरी रात भक्तों का आना-जाना लगा रहा। भक्तों ने कहा कि “श्याम मंदिर में जन्माष्टमी का यह आयोजन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए अविस्मरणीय रहा।”

मुख्य आकर्षण

  • फूलों से श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार
  • छप्पन भोग की भव्य झांकी
  • राधा-कृष्ण वेशभूषा प्रतियोगिता
  • मध्यरात्रि महाआरती और प्रसाद वितरण
  • देर रात तक उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Published on:

16 Aug 2025 10:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / श्याम मंदिर में गूंजे कृष्ण जन्म के जयकारे

