श्याम मंदिर में गूंजे कृष्ण जन्म के जयकारे

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर मण्डल सेवा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य देर रात तक व्यवस्थाओं में जुटे रहे। पूरी रात भक्तों का आना-जाना लगा रहा। भक्तों ने कहा कि “श्याम मंदिर में जन्माष्टमी का यह आयोजन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए अविस्मरणीय रहा।”