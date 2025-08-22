औद्योगिक जगत ने माना, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा में एनपीएस ही सहारा

मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष जेसी लढ्ढा ने कहा कि भीलवाड़ा देश का बड़ा टेक्सटाइल एवं औद्योगिक केंद्र है। यहां हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना उद्योगों की जिम्मेदारी है। सेमिनार में मेवाड़ चैम्बर के संयुक्त सचिव निर्मल जैन, नितिन स्पिनर्स के सुधीर गर्ग, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के पीआर तोतला, सुरेन्द्र जैन सहित विभिन्न बैंक और उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। मेवाड़ चैम्बर के महासचिव आरके जैन ने भी सम्बोधित किया। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम गर्ग ने आभार जताया।