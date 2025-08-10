क्रशर-चुनाई पत्थर उद्योग की हड़ताल तेज, बनी अगली रणनीति

राजस्थान स्टोन क्रशर एवं चुनाई पत्थर एसोसिएशन की राज्य व्यापी हड़ताल अब और तेज होगी। रविवार को जयपुर में प्रदेश की सभी जिला इकाइयों की बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय हुआ कि जयपुर और सभी जिला मुख्यालयों पर धरना–प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में एसोसिएशन की तकनीकी समिति ने सरकार से वार्ता के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर मंथन किया। भीलवाड़ा से राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के सदस्य अनिल कुमार सोनी ने बैठक में हिस्सा लिया।