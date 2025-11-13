शादी में अब धमाकेदार एंट्री का ट्रेंड, फूलों की बारिश और मिरर वॉक ने बढ़ाई शादी की रौनक

Now the trend of explosive entry in wedding
शादी का सीजन शुरू हो चुका है और इस बार तैयारियों की रौनक पिछले सालों से कहीं ज्यादा है। अब शादियों में सिर्फ वेन्यू, डेकोरेशन या ड्रेस ही नहीं, बल्कि दूल्हा-दुल्हन की एंट्री भी शादी की थीम भी ग्लैमर का हिस्सा बन गई है।
कपल एंट्री बनी नई परफॉर्मेंस
अब शादी की एंट्री खुद में एक परफॉर्मेंस का रूप ले चुकी है। राधा-कृष्ण थीम, मिरर वॉक, फूलों की बारिश और कांच जैसे चमकदार रैंप पर वॉक जैसी एंट्री इस सीजन के सबसे हॉट ट्रेंड बन गए हैं। वहीं, विंटेज कार और फूलों से सजी शाही बग्घी भी युवाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं।
ड्रोन लाइटिंग और फूलों की बारिश का जलवा
इवेंट मैनेजमेंट टीमें अब कपल एंट्री को सबसे पहले प्लान करती हैं। ड्रोन लाइटिंग इफेक्ट्स, फूलों की बारिश, और साउंड कोरियोग्राफी के साथ एंट्री को एक सिनेमैटिक लुक दिया जा रहा है। हर कपल चाहता है कि उनकी एंट्री शादी का सबसे यादगार पल बने।
हल्दी और संगीत में भी खास एंट्री थीम
अब यह चलन सिर्फ शादी वाले दिन तक सीमित नहीं रहा। हल्दी, संगीत, और वरमाला समारोह में भी कपल एंट्री के अलग-अलग थीम तैयार किए जा रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां अब हर रस्म के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज बना रही हैं, ताकि हर इवेंट का अपना यूनिक अंदाज़ हो।
एलईडी से सजा डिजिटल स्टेज बैकग्राउंड
पहले जहां शादी के मंच को पर्दों या टेंट से सजाया जाता था, वहीं अब उसकी जगह ले ली है एलईडी स्क्रीन और डिजिटल बैकग्राउंड ने। समुद्र किनारा, महल या फूलों की घाटी, हर दृश्य अब पलक झपकते ही स्टेज पर दिखाया जा सकता है। यानी हर स्टेज अब किसी फिल्म सेट जैसा नजर आता है।
एक से डेढ़ लाख तक सिर्फ एंट्री का खर्च
इवेंट प्लानर्स का कहना है कि अब शादियों में एंट्री के लिए अलग बजट रखा जाता है। पहले ये सामान्य पैकेज में शामिल होता था, लेकिन अब दूल्हा-दुल्हन की स्पेशल एंट्री का खर्च एक लाख से डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच गया है। हर कपल अपनी एंट्री को रील-वर्दी बनाना चाहता है।
डेस्टिनेशन वेडिंग्स ने बढ़ाई प्रोफेशनल तैयारियां
डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बढ़ते ट्रेंड का असर अब शहरों की शादियों पर भी दिख रहा है। प्रोफेशनल इवेंट प्लानर्स और क्रिएटिव थीम्स की वजह से अब हर शादी एक शोस्टॉपर इवेंट बनती जा रही है। उद्देश्य सिर्फ एक एंट्री ऐसी हो कि सबकी निगाहें ठहर जाएं और सोशल मीडिया पर छा जाए।
