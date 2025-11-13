शादी में अब धमाकेदार एंट्री का ट्रेंड, फूलों की बारिश और मिरर वॉक ने बढ़ाई शादी की रौनक

पहले जहां शादी के मंच को पर्दों या टेंट से सजाया जाता था, वहीं अब उसकी जगह ले ली है एलईडी स्क्रीन और डिजिटल बैकग्राउंड ने। समुद्र किनारा, महल या फूलों की घाटी, हर दृश्य अब पलक झपकते ही स्टेज पर दिखाया जा सकता है। यानी हर स्टेज अब किसी फिल्म सेट जैसा नजर आता है।