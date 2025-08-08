खदानों पर हड़ताल से श्रमिकों का गांवों की ओर पलायन

राज्य सरकार की ओर से गठित वार्ता समिति से संवाद के लिए राजस्थान स्टोन क्रशर एवं चुनाई पत्थर एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मनोज घुमरिया की अध्यक्षता में वार्ता कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में शामिल सदस्य में भीलवाड़ा से क्रशर एवं चुनाई पत्थर संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सोनी, लोकेंद्र सिंह रावत, क्षितिज चौधरी (माणू), यशवंत अबूसरिया, महेंद्र गोयल एवं विधिक सलाहकार डेविड मेहला को शामिल किया। यह कमेटी जल्द ही सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की समिति से औपचारिक वार्ता करेगी और समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।