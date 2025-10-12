Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी हलचल

भीलवाड़ा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी हलचल जयपुर में नराणीवाल का शक्ति प्रदर्शन, डोटासरा से मुलाकात ऑब्जर्वर बोले, 70 प्रतिशत काम पूरा, अब दीपावली के बाद निर्णय

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 12, 2025

There is a stir in Bhilwara regarding the post of Congress District President.

There is a stir in Bhilwara regarding the post of Congress District President.

प्रदेश कांग्रेस की ओर से चल रहे ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत जिलाध्यक्ष नियुक्ति को लेकर भीलवाड़ा कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में रविवार को नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन ओम नराणीवाल ने कई मंडल अध्यक्षों के साथ जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने शक्ति प्रदर्शन किया।

जयपुर में दिखी ताकत, मंडल अध्यक्षों ने खोला समर्थन

भीलवाड़ा शहर कांग्रेस के करीब 8–10 मंडल अध्यक्ष रविवार को जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने डोटासरा से मुलाकात कर अपना परिचय दिया और ओम नराणीवाल को जिलाध्यक्ष बनाने की मांग रखी। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

डोटासरा ने कहा, पहले ऑब्जर्वर की सूची में नाम जुड़वाओ

कांग्रेस के श्याम मंडल अध्यक्ष सुरेश बम्ब ने बताया कि रविवार को 8-10 मंडल अध्यक्ष नराणीवाल के नेतृत्व में जयपुर गए जहां डोटासरा से मुलाकात की। सभी मंडल अध्यक्षों का परिचय करवाया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ने नराणीवाल को भीलवाड़ा शहर का जिलाध्यक्ष बनाने की मांग की है। इस पर डोटासरा ने कहा कि पहले ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में नाम जुड़वाओ, फिर आगे बात करेंगे। इसके बाद नराणीवाल और डोटासरा के बीच बंद कमरे में करीब एक घंटे तक बातचीत चली, जिसमें भीलवाड़ा जिले की राजनीतिक स्थिति पर मंथन हुआ।

कार्यकर्ताओं में नाराजगी

भीलवाड़ा के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब जिलाध्यक्ष चयन प्रक्रिया पहले से चल रही है और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विकार रसूल वानी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। ऑब्जर्वर वानी भी दौरा कर चुके हैं, तो जयपुर जाकर शक्ति प्रदर्शन करना अनुचित है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे कदम पार्टी अनुशासन के खिलाफ हैं और इससे गलत संदेश जाता है।

नराणीवाल बोले, आभार जताने गया था

इस मामले में ओम नराणीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि मैं केवल मंडल अध्यक्षों के साथ डोटासरा का आभार जताने गया था। किसी ने कोई बात कही तो उसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे भी जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। मुलाकात के दौरान जितेंद्र राजावत, हरकलाल विश्नोई, सुरेश बंब, यंशवंत कोडवानी, अजहर खान, लक्ष्मण लोट, शिवा जाट आदि शामिल थे।

दीपावली के बाद होगा फैसला

भीलवाड़ा जिले के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विकार रसूल वानी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। वानी ने बताया कि भीलवाड़ा में जिलाध्यक्ष नियुक्ति से संबंधित 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने से अब मैं दीपावली के बाद आकर शेष प्रक्रिया पूरी करूंगा।

अंतिम चरण में जिलाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया

कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेशभर में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद चल रही है। भीलवाड़ा में यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद ही पार्टी नया जिलाध्यक्ष के नाम पर अंतिम निर्णय होगा। हालांकि इससे पहले नामों का पैनल बनाकर पार्टी को भेजा जाएगा। वहीं से इसकी घोषणा होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 10:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी हलचल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा : कांग्रेस नेता पर सरेआम किया था तलवार से हमला, बीजेपी नेता का नाम आया सामने, 4 गिरफ्तार

Sword attack in Bhilwara
भीलवाड़ा

रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क के विकास को मिली 221 करोड़ की मंजूरी

221 crore approved for the development of Rupaheli Textile Park
भीलवाड़ा

कार्यकाल पूरा होने वाले सरपंच होंगे प्रशासक

Sarpanch who completes his term will be the administrator
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा की चार होनहार छात्राओं को मिलेगी 1.15 लाख तक सहायता

Four bright girl students of Bhilwara will get assistance up to Rs 1.15 lakh.
भीलवाड़ा

सरकारी विद्यालयों में 17 तक करना होगा रंग-रोगन, 18 से होगी रोशनी

Government schools will have to be painted by the 17th and illuminated from the 18th.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.