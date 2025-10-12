भीलवाड़ा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी हलचल

There is a stir in Bhilwara regarding the post of Congress District President.
प्रदेश कांग्रेस की ओर से चल रहे ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत जिलाध्यक्ष नियुक्ति को लेकर भीलवाड़ा कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में रविवार को नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन ओम नराणीवाल ने कई मंडल अध्यक्षों के साथ जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने शक्ति प्रदर्शन किया।
जयपुर में दिखी ताकत, मंडल अध्यक्षों ने खोला समर्थन
भीलवाड़ा शहर कांग्रेस के करीब 8–10 मंडल अध्यक्ष रविवार को जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने डोटासरा से मुलाकात कर अपना परिचय दिया और ओम नराणीवाल को जिलाध्यक्ष बनाने की मांग रखी। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
डोटासरा ने कहा, पहले ऑब्जर्वर की सूची में नाम जुड़वाओ
कांग्रेस के श्याम मंडल अध्यक्ष सुरेश बम्ब ने बताया कि रविवार को 8-10 मंडल अध्यक्ष नराणीवाल के नेतृत्व में जयपुर गए जहां डोटासरा से मुलाकात की। सभी मंडल अध्यक्षों का परिचय करवाया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ने नराणीवाल को भीलवाड़ा शहर का जिलाध्यक्ष बनाने की मांग की है। इस पर डोटासरा ने कहा कि पहले ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में नाम जुड़वाओ, फिर आगे बात करेंगे। इसके बाद नराणीवाल और डोटासरा के बीच बंद कमरे में करीब एक घंटे तक बातचीत चली, जिसमें भीलवाड़ा जिले की राजनीतिक स्थिति पर मंथन हुआ।
कार्यकर्ताओं में नाराजगी
भीलवाड़ा के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब जिलाध्यक्ष चयन प्रक्रिया पहले से चल रही है और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विकार रसूल वानी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। ऑब्जर्वर वानी भी दौरा कर चुके हैं, तो जयपुर जाकर शक्ति प्रदर्शन करना अनुचित है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे कदम पार्टी अनुशासन के खिलाफ हैं और इससे गलत संदेश जाता है।
नराणीवाल बोले, आभार जताने गया था
इस मामले में ओम नराणीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि मैं केवल मंडल अध्यक्षों के साथ डोटासरा का आभार जताने गया था। किसी ने कोई बात कही तो उसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे भी जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। मुलाकात के दौरान जितेंद्र राजावत, हरकलाल विश्नोई, सुरेश बंब, यंशवंत कोडवानी, अजहर खान, लक्ष्मण लोट, शिवा जाट आदि शामिल थे।
दीपावली के बाद होगा फैसला
भीलवाड़ा जिले के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विकार रसूल वानी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। वानी ने बताया कि भीलवाड़ा में जिलाध्यक्ष नियुक्ति से संबंधित 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने से अब मैं दीपावली के बाद आकर शेष प्रक्रिया पूरी करूंगा।
अंतिम चरण में जिलाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया
कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेशभर में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद चल रही है। भीलवाड़ा में यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद ही पार्टी नया जिलाध्यक्ष के नाम पर अंतिम निर्णय होगा। हालांकि इससे पहले नामों का पैनल बनाकर पार्टी को भेजा जाएगा। वहीं से इसकी घोषणा होगी।
