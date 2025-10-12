भीलवाड़ा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी हलचल

कांग्रेस के श्याम मंडल अध्यक्ष सुरेश बम्ब ने बताया कि रविवार को 8-10 मंडल अध्यक्ष नराणीवाल के नेतृत्व में जयपुर गए जहां डोटासरा से मुलाकात की। सभी मंडल अध्यक्षों का परिचय करवाया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ने नराणीवाल को भीलवाड़ा शहर का जिलाध्यक्ष बनाने की मांग की है। इस पर डोटासरा ने कहा कि पहले ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में नाम जुड़वाओ, फिर आगे बात करेंगे। इसके बाद नराणीवाल और डोटासरा के बीच बंद कमरे में करीब एक घंटे तक बातचीत चली, जिसमें भीलवाड़ा जिले की राजनीतिक स्थिति पर मंथन हुआ।