नंद के घर आनंद भयो…जय कन्हैया लाल की…”

संपूर्ण बालाजी मार्केट एवं मंदिर परिसर को स्वचालित विद्युत सज्जा से सजाया गया। भव्य प्रवेश द्वार पर श्रीहनुमानजी महाराज और श्रीराम दरबार का नयनाभिराम श्रृंगार श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करता रहा। वृंदावन से आए कलाकारों ने आकर्षक फूल बंगला सजाया और कृष्णलीला से जुड़ी जीवनी का शानदार प्रदर्शन किया।