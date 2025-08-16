नंद के घर आनंद भयो…जय कन्हैया लाल की…”

“नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की...” के जयकारों से शनिवार रात बालाजी मार्केट स्थित श्रीबालाजी मंदिर गूंज उठा। अवसर था श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का, जहां हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शंख, मृदंग और ढोल-धमाकों के बीच आधी रात को भगवान लड्डूगोपाल का जन्मोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया।
विद्युत सज्जा और भव्य श्रृंगार बना आकर्षण
संपूर्ण बालाजी मार्केट एवं मंदिर परिसर को स्वचालित विद्युत सज्जा से सजाया गया। भव्य प्रवेश द्वार पर श्रीहनुमानजी महाराज और श्रीराम दरबार का नयनाभिराम श्रृंगार श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करता रहा। वृंदावन से आए कलाकारों ने आकर्षक फूल बंगला सजाया और कृष्णलीला से जुड़ी जीवनी का शानदार प्रदर्शन किया।
दीप प्रज्वलन से झांकियों की शुरुआत
शाम 5:30 बजे मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंहका ने दीप प्रज्वलन कर झांकियों का शुभारंभ किया। इसके बाद देर रात तक श्रद्धालु आकर्षक झांकियों के दर्शनों के लिए उमड़ते रहे।
21 पंडितों ने किया दुग्धाभिषेक
विशेष अनुष्ठान के तहत रात 10:30 से 11:30 बजे तक विद्वान 21 पंडितों ने भगवान श्रीलड्डूगोपाल का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान पुरुष सूक्त एवं गोपाल सहस्त्रनाम पाठ गूंजता रहा। ठीक 12 बजे जन्मोत्सव महाआरती हुई और पूरा मंदिर परिसर नंदोत्सव के उल्लास में झूम उठा।
11 क्विंटल पंजेरी व 5 क्विंटल चरनामृत का प्रसाद
नंदोत्सव उपरांत भक्तों के बीच 11 क्विंटल पंजेरी एवं 5 क्विंटल चरनामृत का प्रसाद पंक्तिबद्ध तरीके से वितरित किया गया। संपूर्ण मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु नृत्य व भजन की धुन पर झूमते रहे।
देर रात तक रहा भक्तों का सैलाब
शाम 6 बजे से शुरू हुआ भक्तों का आवागमन रात 1 बजे तक चलता रहा। पुलिस प्रशासन की सक्रियता और सहयोग से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण व सानंद संपन्न हुआ। पंडित आशुतोष शर्मा ने सभी श्रद्धालुओं व सहयोगियों का सफल आयोजन में सहयोग देने पर आभार व्यक्त किया।
मुख्य आकर्षण