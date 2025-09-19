उपभोक्ता भंडार में जांच आदेश के दिन ही तीन मेडिकल स्टोर खुले

अजमेर स्थित अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने 27 अगस्त को उपभोक्ता भंडार में पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। इसके लिए सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी आशुतोष मेहता और भीलवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के सहायक रजिस्ट्रार भंवरसिंह राठौड़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इसी दिन भंडार ने तीन मेडिकल स्टोर खोले और उनके संचालन के लिए तीन संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए।