बिजली की ट्रिपिंग बन रही जलापूर्ति में बाधा, नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी

शनिवार को ही पम्पिंग स्टेशन पर 7 बार बिजली ट्रिपिंग हुई। हर बार ट्रिपिंग के बाद पम्पिंग स्टेशन बंद हो जाता है। इसके कारण सप्लाई पूरी तरह बाधित रहती है। कई कॉलोनियों में तो सुबह की सप्लाई ही बंद हो गई, वहीं जिन इलाकों में देर शाम पानी मिला, वहां भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंचा। यह हालात पिछले कई दिनोें से बने हुए है। कृषि उपज मंडी के पीछे आरके कॉलोनी में पानी भी मात्र 20 से 25 मिनट आ रहा है। वह भी रुक-रुक कर आता है। पहले जहां एक घंटा पानी आता था वह भी कम होकर 20 से 25 रह गया है।