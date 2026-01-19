Viral: सांवरिया सेठ का ‘आधार कार्ड’ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, राजस्थान के इस कलाकार ने दिखाई अनूठी श्रद्धा

सांवरिया सेठ का चांदी का आधार कार्ड: पत्रिका
Silver Aadhar Card Of Sanwariya Seth: भक्ति और कला की धरती राजस्थान में आए दिन आस्था से जुड़ी अनोखी मिसालें देखने को मिलती रहती हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे से एक अनोखी खबर सामने आई है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आसींद निवासी स्वर्ण कलाकार धनराज सोनी ने मेवाड़ के प्रसिद्ध आराध्य भगवान श्री सांवरिया सेठ के लिए चांदी का विशेष ‘आधार कार्ड’ तैयार किया है।
ये आधार कार्ड पूरी तरह से शुद्ध चांदी से बनाया गया है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह सरकार द्वारा जारी असली आधार कार्ड हो। कार्ड में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ अंकित किया गया है, साथ ही भगवान सांवरिया सेठ की आकर्षक तस्वीर भी उकेरी गई है। कलाकार ने इसमें बेहद बारीक नक्काशी और सुंदर डिजाइन का उपयोग किया है।
इस चांदी के आधार कार्ड में भगवान सांवरिया सेठ का नाम लिखा गया है। लिंग के स्थान पर ‘पुरुष’ दर्शाया गया है। वहीं जन्म तिथि के रूप में ‘भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 3112 ईसा पूर्व’ अंकित है, जिसे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है।
धनराज सोनी ने बताया कि वे भगवान सांवरिया सेठ के अनन्य भक्त हैं। लंबे समय से उनकी इच्छा थी कि वे अपने आराध्य को कुछ अलग और विशेष भेंट करें। इसी भावना से उन्होंने चांदी का आधार कार्ड बनाने का विचार किया। उनका कहना है कि 'ये उनकी श्रद्धा और पहचान दोनों का प्रतीक है।'
जैसे ही इस चांदी के आधार कार्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, वे तेजी से वायरल हो गईं। सावरिया सेठ के भक्त इस अनोखी कलाकारी और सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
