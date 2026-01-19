Viral: सांवरिया सेठ का ‘आधार कार्ड’ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, राजस्थान के इस कलाकार ने दिखाई अनूठी श्रद्धा

Silver Aadhar Card Of Sanwariya Seth: भक्ति और कला की धरती राजस्थान में आए दिन आस्था से जुड़ी अनोखी मिसालें देखने को मिलती रहती हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे से एक अनोखी खबर सामने आई है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आसींद निवासी स्वर्ण कलाकार धनराज सोनी ने मेवाड़ के प्रसिद्ध आराध्य भगवान श्री सांवरिया सेठ के लिए चांदी का विशेष ‘आधार कार्ड’ तैयार किया है।