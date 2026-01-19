19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Viral: सांवरिया सेठ का ‘आधार कार्ड’ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, राजस्थान के इस कलाकार ने दिखाई अनूठी श्रद्धा

Bhilwara News: आसींद के रहने वाले स्वर्ण कलाकार आसींद निवासी धनराज सोनी ने अपनी कला से भक्ति का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए मेवाड़ के प्रसिद्ध ठाकुर जी श्री सांवरिया सेठ के लिए चांदी का एक विशेष ''आधार कार्ड'' तैयार किया है।

1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Akshita Deora

Jan 19, 2026

Aadhar Card Sanwariya Seth

सांवरिया सेठ का चांदी का आधार कार्ड: पत्रिका

Silver Aadhar Card Of Sanwariya Seth: भक्ति और कला की धरती राजस्थान में आए दिन आस्था से जुड़ी अनोखी मिसालें देखने को मिलती रहती हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे से एक अनोखी खबर सामने आई है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आसींद निवासी स्वर्ण कलाकार धनराज सोनी ने मेवाड़ के प्रसिद्ध आराध्य भगवान श्री सांवरिया सेठ के लिए चांदी का विशेष ‘आधार कार्ड’ तैयार किया है।

ये आधार कार्ड पूरी तरह से शुद्ध चांदी से बनाया गया है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह सरकार द्वारा जारी असली आधार कार्ड हो। कार्ड में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ अंकित किया गया है, साथ ही भगवान सांवरिया सेठ की आकर्षक तस्वीर भी उकेरी गई है। कलाकार ने इसमें बेहद बारीक नक्काशी और सुंदर डिजाइन का उपयोग किया है।

ये दी है आधार कार्ड में जानकारी

इस चांदी के आधार कार्ड में भगवान सांवरिया सेठ का नाम लिखा गया है। लिंग के स्थान पर ‘पुरुष’ दर्शाया गया है। वहीं जन्म तिथि के रूप में ‘भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 3112 ईसा पूर्व’ अंकित है, जिसे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो

धनराज सोनी ने बताया कि वे भगवान सांवरिया सेठ के अनन्य भक्त हैं। लंबे समय से उनकी इच्छा थी कि वे अपने आराध्य को कुछ अलग और विशेष भेंट करें। इसी भावना से उन्होंने चांदी का आधार कार्ड बनाने का विचार किया। उनका कहना है कि 'ये उनकी श्रद्धा और पहचान दोनों का प्रतीक है।'

जैसे ही इस चांदी के आधार कार्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, वे तेजी से वायरल हो गईं। सावरिया सेठ के भक्त इस अनोखी कलाकारी और सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Interest Free Loan: खुशखबरी, 10,00,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण, सरकार करेगी पूरा ब्याज वहन, एक लाख युवा बनेंगे उद्यमी
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma Rojgar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 08:33 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Viral: सांवरिया सेठ का ‘आधार कार्ड’ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, राजस्थान के इस कलाकार ने दिखाई अनूठी श्रद्धा

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजट घोषणाओं के ‘कांटों’ में उलझा भीलवाड़ा का मिनी फूड पार्क

Bhilwara's mini food park is entangled in the 'thorns' of budget announcements.
भीलवाड़ा

‘दुनिया की सबसे खराब है हमारी शिक्षा नीति’: मुनि आदित्य सागर

'Our education policy is the worst in the world': Muni Aditya Sagar
भीलवाड़ा

बजट से उम्मीदें: बुजुर्ग भारत को सम्मान चाहिए ना सिर्फ आश्वासन

Budget expectations: Elderly India needs respect, not just assurances.
भीलवाड़ा

शिक्षक भर्ती परीक्षा: भीलवाड़ा में उमड़ा परीक्षार्थियों का सैलाब, कड़े पहरे में हुई परीक्षा

A massive crowd of candidates appeared for the teacher recruitment examination.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में गुटखा व्यापारी से लूट का खुलासा, पूर्व नौकर ही निकला लुटेरा, साथियों की मदद से ले उड़े लाखों रुपए

Bhilwara Loot Case
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.