सीएमए इंटर में वैभव को आल इंडिया 45वीं रैंक

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीएमए इंटर और फाइनल का परिणाम घोषित किया। इसमें अजमेर-भीलवाड़ा चैप्टर के वैभव माहेश्वरी ने ऑल इंडिया रैंक 45 हासिल कर शहर और जिले का मान बढ़ाया।
फाइनल में 11 नए कॉस्ट अकाउंटेंट
चैप्टर चेयरमैन सीएमए केसी मूंदड़ा ने बताया कि इस बार चैप्टर से 11 विद्यार्थी फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉस्ट अकाउंटेंट बने। इनमें देवशी जैन (चैप्टर फर्स्ट रैंक), ऋषभ जैन, अदिति पाराशर, करिश्मा लधानी, तन्वी नवल, ऋषभ पामेचा, आयुषी मंत्री, रिया माहेश्वरी, हार्दिक अग्रवाल, कोमल असरावा, राहुल डांगी शामिल हैं।
इंटर और फाउंडेशन परिणाम
फाउंडेशन परीक्षा में अव्वल
परिणाम प्रतिशत
चैप्टर सचिव सीएमए अभिषेक बाहेती ने बताया कि इस बार का परिणाम उत्साहजनक रहा। फाइनल के बोथ ग्रुप में 14.29 प्रतिशत, ग्रुप में 3-56 प्रतिशत, ग्रुप में 4 - 25 प्रतिशत। इंटर के बोथ ग्रुप में 10.26 प्रतिशत, ग्रुप-1 में 19.64 प्रतिशत, ग्रुप-2 में 12.82 प्रतिशत रहा। फाउंडेशन में 80.39 प्रतिशत रिजल्ट रहा।
सेलिब्रेशन और सम्मान
चैप्टर उपाध्यक्ष सीएमए सुबोध बिरला ने बताया कि रिजल्ट सेलिब्रेशन कार्यक्रम में सफल विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। चैप्टर कोषाध्यक्ष सीएमए आदित्य नैनावटी ने सभी सदस्यों और छात्रों का आभार जताया।