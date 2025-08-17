सीएमए इंटर में वैभव को आल इंडिया 45वीं रैंक

चैप्टर सचिव सीएमए अभिषेक बाहेती ने बताया कि इस बार का परिणाम उत्साहजनक रहा। फाइनल के बोथ ग्रुप में 14.29 प्रतिशत, ग्रुप में 3-56 प्रतिशत, ग्रुप में 4 - 25 प्रतिशत। इंटर के बोथ ग्रुप में 10.26 प्रतिशत, ग्रुप-1 में 19.64 प्रतिशत, ग्रुप-2 में 12.82 प्रतिशत रहा। फाउंडेशन में 80.39 प्रतिशत रिजल्ट रहा।