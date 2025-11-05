कन्या महाविद्यालय में बिरसा मुंडा जयंती पर विभिन्न आयोजन

Various events organized on Birsa Munda Jayanti at Girls College
सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को महिला प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. सावन कुमार जांगिड़ ने की। आयोजन के तहत निबंध प्रतियोगिता का विषय था स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा के नेतृत्व की भूमिका तथा भाषण प्रतियोगिता का विषय जनजातीय समाज एवं संस्कृति था। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए भारतवर्ष में रहने वाली विविध जन जातियों भील, मीणा, सहरिया, गरासिया आदि की संस्कृति एवं सामाजिक परंपराओं पर प्रकाश डाला। जांगिड़ ने छात्राओं को बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में समानता, शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता के मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ प्रभारी प्रो.सीमा गौड़ ने बिरसा मुंडा के संघर्ष, नेतृत्व एवं जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए। निर्णायक मंडल में प्रणव कुमार व्यास एवं डॉ. वर्षा सिखवाल रहे। भाषण प्रतियोगिता में सोमानी चौधरी प्रथम, तनु शर्मा द्वितीय तथा प्रीति शर्मा एवं अंजना शर्मा तृतीय रही। संचालन सूर्य प्रकाश पारिक ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की साहित्यिक समिति की ओर से विकसित भारत 2047 एवं स्वदेशी पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। महिला प्रकोष्ठ समिति सदस्य डॉ. ज्योति सचान, नेहा शर्मा, हेमंता मीणा, नीलम, रेखा चावला, डॉ. अंजलि अग्रवाल, केके मीणा, गौरव कारवाल उपस्थित थे।
