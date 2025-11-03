वीडीओ भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 87.50 फीसदी परीक्षार्थियों ने लिया भाग

VDO recruitment exam, 87.50 percent candidates participated
भीलवाड़ा शहर में रविवार को 34 परीक्षा केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। परीक्षा में कुल 87.50 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने भाग लिया। सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसके बाद लंबी कतारों में लड़के और लड़कियां परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए इंतजार करते दिखे। कुल 850 रिक्त पदों को भरने के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है।
परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उम्मीदवारों की गहन जांच की गई। प्रशासन ने परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया था। जहां से विभिन्न जांच दल परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई। परीक्षा को लेकर काफी सख्ती देखने को मिली। परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) प्रतिभा देवठिया ने बताया कि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित इस परीक्षा में कुल 10 हजार 732 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 9391 ने परीक्षा दी। जबकि 1341 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई। शहर में 17 सरकारी और 17 निजी शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था।
एक घंटे पहले बंद किया गेट
परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए थे। परीक्षा के दौरान नकल और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकों के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात था। शहर के परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय जांच की गई। इसमें शारीरिक जांच, दस्तावेजों की जांच और बायोमेट्रिक फेस स्कैनिंग शामिल थी। उम्मीदवारों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने के बाद ही प्रवेश दिया गया।
बंधा कलावा कांटा तो किसी का उतरवाया दुपट्टा
परीक्षा केंद्र पर रविवार सुबह 9 बजे से अभ्यर्थियों की सघन जांच के दौरान कई नजारा देखने को मिला। इसके तहत किसी के हाथ पर बंधा कलावा कैंची से काट दिया गया, तो किसी ने धातु से जुड़ी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन शर्ट उतरवाकर ही अंदर जाने दिया गया। कई अभ्यर्थी केवल बनियान पहनकर ही परीक्षा केंद्र में दाखिल हुए। वहीं, महिला अभ्यर्थियों के हाथों से कलावा भी उतरवाया गया। परीक्षा केंद्रों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई।
रोडवेज बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़
परीक्षा समाप्त होने के बाद शहर के बस स्टैंड, बाजार और मुख्य मार्गों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन पुलिस और यातायात कर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित कर लिया। रोडबेज की बसों में अच्छी खासी भीड़ रही।
