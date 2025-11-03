वीडीओ भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 87.50 फीसदी परीक्षार्थियों ने लिया भाग

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उम्मीदवारों की गहन जांच की गई। प्रशासन ने परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया था। जहां से विभिन्न जांच दल परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई। परीक्षा को लेकर काफी सख्ती देखने को मिली। परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) प्रतिभा देवठिया ने बताया कि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित इस परीक्षा में कुल 10 हजार 732 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 9391 ने परीक्षा दी। जबकि 1341 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई। शहर में 17 सरकारी और 17 निजी शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था।