राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संकट में, प्रशिक्षकों के बिना ठप पड़ता स्किल इंडिया मिशन

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम इन दिनों गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। स्किल इंडिया मिशन और समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीते 11 वर्षों से राज्य में युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। प्रदेश के अनेक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षक तक उपलब्ध नहीं हैं। इससे विद्यार्थी बिना प्रशिक्षण के ही परीक्षाएं देने को मजबूर हैं।