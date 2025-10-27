Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संकट में, प्रशिक्षकों के बिना ठप पड़ता स्किल इंडिया मिशन

भीलवाड़ा सहित प्रदेश के कई जिलों में नहीं हैं व्यावसायिक प्रशिक्षक 11 माह से वेतन बकाया, प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों का भविष्य अधर में

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 27, 2025

Vocational education in government schools in crisis, Skill India Mission stalls without trainers

Vocational education in government schools in crisis, Skill India Mission stalls without trainers

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम इन दिनों गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। स्किल इंडिया मिशन और समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीते 11 वर्षों से राज्य में युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। प्रदेश के अनेक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षक तक उपलब्ध नहीं हैं। इससे विद्यार्थी बिना प्रशिक्षण के ही परीक्षाएं देने को मजबूर हैं।

2270 विद्यालयों में संचालित है कार्यक्रम

प्रदेश के करीब 2270 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में प्रशिक्षक पद रिक्त हैं। केवल भीलवाड़ा जिले में 117 विद्यालयों में पिछले दो शैक्षणिक सत्रों से व्यावसायिक प्रशिक्षक नहीं लगाए गए हैं। सरकार हर वर्ष इस योजना के लिए बजट आवंटित करती है, फिर भी प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता से विद्यार्थी कौशल आधारित शिक्षा के लाभ से वंचित रह रहे हैं।

11 माह तक वेतन बकाया

जहां प्रशिक्षक कार्यरत हैं, वहां भी हालात बेहतर नहीं हैं। कई प्रशिक्षकों का 3 माह से लेकर 11 माह तक का वेतन बकाया है। वेतन नहीं मिलने और नौकरी की अस्थिरता से प्रशिक्षकों में भविष्य को लेकर गहरी चिंता है। कई जिलों में प्रशिक्षक आर्थिक तंगी के कारण नौकरी छोड़ने पर विवश हो रहे हैं।

आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा

शिक्षक पवन कुमार गर्ग ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन प्रशिक्षकों के अभाव में यह मिशन अपने मूल लक्ष्य से भटकता जा रहा है। यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो इसका असर हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ सकता है।

अभिभावक और शिक्षा विशेषज्ञ चिंतित

शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों और अभिभावकों का कहना है कि यदि प्रशिक्षकों का भविष्य असुरक्षित रहेगा, तो विद्यार्थियों का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि व्यावसायिक शिक्षा के इस मिशन को बचाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं।

मिशन का मकसद खतरे में

राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का माध्यम माना गया था।

लेकिन प्रशिक्षकों की कमी और वेतन भुगतान में देरी से स्कूल स्तर पर प्रशिक्षण ठप पड़ गया है। अगर स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो यह मिशन सिर्फ कागजों में सीमित होकर रह जाएगा।

सरकार के सामने रखी मुख्य मांगें

  • - सभी रिक्त विद्यालयों में तत्काल व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
  • - कार्यरत प्रशिक्षकों को लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान किया जाए।
  • - व्यावसायिक शिक्षा विभाग की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संकट में, प्रशिक्षकों के बिना ठप पड़ता स्किल इंडिया मिशन

बड़ी खबरें

View All

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा की हवा में अब धीरे-धीरे घुल रही राहत, दीपोत्सव के बाद प्रदूषण स्तर में आई गिरावट

Bhilwara's air is slowly becoming a source of relief, with pollution levels dropping after Diwali.
भीलवाड़ा

राजस्थान की गोशाला बनी मिसाल: 70 गायों के नाम करवाई गई FD, 300 से अधिक लोग हर महीने देते हैं 500 रुपए

Jhunjhunu Bhodki Village Cowshed
झुंझुनू

प्रदेश में स्कूलों के दूध पाउडर पर सख्ती: तीन दिन में होगी भौतिक जांच रिपोर्ट, दोषियों पर होगी कार्रवाई

Strictness on milk powder in schools in the state: Physical inspection report will be done in three days, action will be taken against the culprits.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में रबी सीजन की रफ्तार तेज, सरसों की 70 व चने की 40 प्रतिशत बुवाई, गेहूं में अभी सुस्ती

Rabi season picks up pace in Bhilwara, with 70% mustard and 40% gram sowing completed, while wheat is still sluggish.
भीलवाड़ा

छठ मैया की पूजा, डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती, श्रद्धा, आस्था और स्वच्छता का महापर्व चरम पर

Today, worship of Chhath Maiya, devotees will offer prayers to the setting sun, the grand festival of devotion, faith and cleanliness is at its peak.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.