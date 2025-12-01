भीलवाड़ा में बढ़ी सर्दी, किसानों के चेहरे खिले: गेहूं-सरसों की फसल को मिल रहा पोषण

यह मौसम सर्दी की सब्जियों जैसे गोभी, पालक, धनिया, सरसों, मूली, लहसुन, प्याज, टमाटर, मटर और गाजर की फसल के लिए अनुकूल है। हालांकि, कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को कोहरे से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है, क्योंकि इससे सब्जियों के पत्ते सड़ने लगते हैं। वहीं, गेहूं, सरसों और जौ की फसल को सर्दी या कोहरे से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।