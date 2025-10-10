महिलाएं कर रही सोलह श्रृंगार, बाजार में बूम

करवा चौथ त्योहार को लेकर गुरुवार को बाजारों में चहल-पहल रही। जहां सुहागिनें पूजा-सामग्री और शृंगार की खरीदारी में जुटी हुई हैं। शहर के मुख्य बाजारों, विशेषकर आजाद चौक में फुटपाथ पर करवा, छलनी, मिट्टी के दीपक और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। मिठाई की दुकानों पर सफेद मीठे करवे तैयार कर लिए गए हैं। उधर बाजारों में पिछले तीन दिनों से खरीदारी के लिए भीड़उमड़ रही है। महिलाएं अपनी परंपरा के अनुसार करवा और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद रही हैं। करवा चौथ के दिन सोलह शृंगार का विशेष महत्व होता है। पर्व को देखते हुए शहर के ब्यूटी पार्लरों में बंपर बुकिंग हुई है। सुबह से शाम तक सुंदर दिखने के लिए महिलाएं मेहंदी, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप करवा रही है, जो बताता है कि इस त्योहार को लेकर महिलाओं में कितनी उत्सुकता है।