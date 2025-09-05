विद्यालय विकास में भामाशाह से 27 लाख का करवाया काम, एक हजार पौधे लगाए

भूगोल विषय को रोचक बनाने में उन्होंने मानचित्र कला, मॉडल्स और नवाचारी शिक्षण पद्धतियां अपनाईं। स्कूल में ई-पुस्तकालय और आईटीसी लैब स्थापित कर छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा। परिणाम हमेशा शत-प्रतिशत रहा। विद्यार्थियों में भूगोल विषय के प्रति गहरी रुचि और जिज्ञासा जगाई। भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय को नवीन भवन और परिसर दिलवाया। मुख्य द्वार, टॉयलेट, पेयजल, पार्क, स्टेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। 107 नए छात्रों का नामांकन कर शिक्षा का दायरा बढ़ाया। स्वयं की देखरेख में 1000 पौधे लगाए, जो आज हरे-भरे वृक्ष बन चुके हैं। अब तक भामाशाहों से 27 लाख रुपए से अधिक का विकास कार्य करवा चुके हैं।