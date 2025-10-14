चिंताजनक: बिजली की बढ़ी दरों से टूटेगी हमारे उद्योगों की कमर

पड़ोसी राज्यों में बिजली दरें कम होने से राजस्थान से उद्योगों का पलायन तेज हो गया है। अनुमान है कि अब तक 5 हजार करोड़ से अधिक का निवेश गुजरात और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में स्थानांतरित हो चुका है। टेक्सटाइल और सीमेंट उद्योग, जो राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, अब गंभीर औद्योगिक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। उद्योग संगठनों का आरोप है कि आयोग ने पहले आपत्तियां आमंत्रित तो कीं, लेकिन 100 से अधिक औद्योगिक संगठनों की राय को नजर अंदाज कर दिया। निर्णय में केवल डिस्कॉम के हित को ध्यान में रखा गया। इससे उद्योगों पर 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार आ गया है। भीलवाड़ा के प्रमुख औद्योगिक घरानों पर ही 20 से 40 करोड़ रुपए वार्षिक भार बढ़ने का अनुमान है। उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और आरईआरसी ने इस सरचार्ज को वापस नहीं लिया तो औद्योगिक इकाइयों का संचालन असंभव हो जाएगा। जल्द ही उद्योग प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और उद्योग मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखेगा।