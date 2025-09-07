शाला दर्पण पर गलत सूचनाएं, शिक्षा निदेशक सख्त

निर्देश के अनुसार 9 सितंबर को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संस्था प्रधानों के साथ समीक्षा करेंगे और अपडेट की गई सूचनाओं का प्रमाण पत्र लेंगे। अगले दिन 10 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक सभी सीबीईओ के साथ समीक्षा कर प्रमाण पत्र लेंगे। इसके बाद सूचनाओं की संभागवार समीक्षा की जाएगी। राज्य स्तरीय समीक्षा से पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यवाही अनिवार्य रूप से होगी।