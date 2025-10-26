ये क्या! जमीन में गड़ा धन खोजने 1400 साल पुराना मंदिर खोद डाला, प्राचीन मूर्ति भी कर दी खंडित

बताया जा रहा है कि, इलाके के बियाबान जंगल में स्थित ये मंदिर 1400 साल पुराना है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज काल में हुआ था। दधीश्वर मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर में विशाल शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा स्थापित है। रतवा गांव के निवासी राधा कृष्णा दुबे नित्य हर सुबह-शाम मंदिर में पूजा करने जाते हैं। शाम को जब वो पूजा करने पहुंच तो सब कुछठीक-ठाक था, लेकिन जब अगली सुबह वो मंदिर पहुंचे तो दरवाजा खेलते ही हैरान रह गए। मंदिर में विशालकाय नंदी की प्रतिमा उखड़ी पड़ी थी और उसके स्थान पर 10 फुट से ज्यादा गहरा गड्ढा बना हुआ था। यानी रात के अंधेरे में बदमाश वारदात को अंजाम दे गए।