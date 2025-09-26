भगवान भरोसे पढ़ाई! शिक्षक क्लास छोड़कर चुनावी ड्यूटी पर, स्कूलों में लगे ताले

बीएलओ के रूप में शिक्षकों को घर-घर जाकर सर्वेक्षण, मतदाता सूची तैयार करना, नए मतदाता जोड़ना-हटाना, आधार लिंक करना और बैठकों में शामिल होना पड़ता है। जिले के 2000 बूथ केंद्रों पर आठ दिन से शिक्षक ड्यूटी निभा रहे हैं। इन कार्यों के चलते वे स्कूल समय पर अनुपस्थित रहते हैं। शिक्षकों का तर्क है कि लंबे समय से बीएलओ के लिए अलग कर्मचारियों की मांग की जा रही है, लेकिन शासन ने अब तक सुनवाई नहीं की। (MP News)