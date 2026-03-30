मौत के हाइवे पर बेलगाम दौड़ रहे डंपर, छिपा लेते हैं नंबर प्लेट

20 मई 2025 को गोहद चौराहा क्षेत्र में दो युवकों को डंपर चालक ने कुचल दिया। नंबर नहीं होने से चालक डंपर लेकर भाग गया। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों व अन्य तरीके से डंपर को पकड़ा।

26 दिसंबर 2025 को गोहद में बंजारे का पुरा के पास तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिसमें 15 लोग घायल हुए और एक मकिहला की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर पर नंबर स्पष्ट नहीं था, जिससे वह मौके से भाग गया।

15 फरवरी को शहर में बाईपास रोड पर एक दूध टैंकर ने भी युवक को कुचल दिया था और मौके से फरार हो गया था। परिजनों ने जाम लगाया, पुलिस ने उसे बाद में पता करके नामजद किया था। हालांकि भागने की दिशा के आधार पर फूप पुलिस ने उसे जब्त किया।