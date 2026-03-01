शराब के नशे में पहले गैंग रेप किया उसके बाद गला घोंटकर की थी महिला की हत्या, पांच गिरफ्तार

एसपी डॉ असित यादव ने बताया कि 20 वर्षीय महिला की शादी चार महीने पूर्व हुई थी। वह अपने पति के साथ अहमदाबाद में रह रही थी। हत्या के कुछ दिन पहले ही वह अटेर क्षेत्र के गांव में अपनी ससुराल आई थी। 16 फरवरी को विवाहिता प्रतापपुरा में सामान खरीदने गई थी। इधर बडपुरा गांव के हार में सैर किनारे सूरज शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा, संजू उर्फ संजीव पुत्र रामगोविन्द शर्मा, दिनेश शर्मा पुत्र रामअवतार शर्मा, हरिओम शर्मा पुत्र प्रेमनारायण शर्मा और अनिल उर्फ कल्लू बुधोलिया पुत्र रामजीलाल निवासीगण बडपुरा दाल टिक्कर और शराब पार्टी कर रहे थे। दोपहर में महिला प्रतापपुरा पहुंची, यहां बाजार में कुछ सामान लेने पहुंचे सुरज की उससे मुलाकात हुई। सूरज ने महिला को खर्च के लिए कुछ रुपए दिए, इसके बाद वह वापस हार में चल रही पार्टी में शामिल होने आ गया। दोपहर करीब दो बजे महिला प्रतापपुरा से मेकअप सहित कुछ जरूरी सामान खरीदकर अपने गांव जा रही थी, तभी सैर किनारे पार्टी कर रहा सूरज उसका हाथ पकडकऱ सरसों के खेत में ले गया। यहां आरोपी सूरज, संजू और दिनेश ने बलात्कार किया। इसके बाद जब महिला ने कहा कि यह बात अपने घर पर बताकर थाने में शिकायत करेगी। तब सूरज ने कहा कि जब ङ्क्षजदा रहोगी तब बताओगी। आरोपियों ने महिला की चुनरी से ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।