बाथरूम में नहा रही युवती की संदिग्ध मौत, बाल्टी में डूबा मिला सिर

भिण्ड शहर के वार्ड 9 धर्मनगर में रहने वाली 18 साल की श्वेता राजावत की घर के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई। श्वेता 12वीं क्लास की छात्रा थी। परिजन ने बताया कि दंदरौआ मंदिर जाने के लिए श्वेता सुबह 4.30 बजे उठकर बाथरूम में नहाने गई थी। करीब एक घंटे तक जब श्वेता बाथरूम से बाहर नहीं आई तो उसकी भाभी ने आवाज दी लेकिन बार-बार आवाज देने के बाद भी श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद भाभी परिवार के सदस्यों को बुलाया और बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया तो श्वेता बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने श्वेता को मृत घोषित कर दिया।