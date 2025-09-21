बाथरूम में नहा रही युवती की संदिग्ध मौत, बाल्टी में डूबा मिला सिर

mp news: मध्यप्रदेश के भिंड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती की घर के बाथरूम में नहाते वक्त संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवती का सिर बाल्टी में डूबा हुआ था, परिजन उसे बेसुध हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की उम्र 18 साल थी और वो 12वीं क्लास की छात्रा थी। युवती की मौत कैसे हुई फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता लगने की बात कह रही है।
भिण्ड शहर के वार्ड 9 धर्मनगर में रहने वाली 18 साल की श्वेता राजावत की घर के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई। श्वेता 12वीं क्लास की छात्रा थी। परिजन ने बताया कि दंदरौआ मंदिर जाने के लिए श्वेता सुबह 4.30 बजे उठकर बाथरूम में नहाने गई थी। करीब एक घंटे तक जब श्वेता बाथरूम से बाहर नहीं आई तो उसकी भाभी ने आवाज दी लेकिन बार-बार आवाज देने के बाद भी श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद भाभी परिवार के सदस्यों को बुलाया और बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया तो श्वेता बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने श्वेता को मृत घोषित कर दिया।
बताया गया है कि जब परिजन ने बाथरूम का गेट तोड़ा और अंदर पहुंचे तो श्वेता का सिर बाल्टी में डूबा हुआ था। श्वेता के मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि श्वेता की मौत की असल वजह क्या है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं श्वेता की इस तरह से मौत से परिजन को गहरा सदमा लगा है और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।