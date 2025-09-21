Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बड़वानी

मां के सामने से 7 साल की बच्ची को गर्दन दबोचकर उठा ले गया तेंदुआ…

mp news: बच्ची को छुड़ाने के लिए मां और ग्रामीण तेंदुए के पीछे भागे तो बच्ची को छोड़कर भागा तेंदुआ...अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने घोषित किया मृत...।

बड़वानी

Shailendra Sharma

Sep 21, 2025

barwani
leopard attack 7 year old girl and drags away in front of her mother (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां एक सात साल की बच्ची को तेंदुआ उसकी मां के सामने से गर्दन दबोचकर ले गया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी तेंदुए ने उस पर हमला किया और उसकी गर्दन को जबड़े में दबाकर उसे खींच ले गया। बच्ची को छुड़ाने के लिए उसकी मां व अन्य ग्रामीण तेंदुए के पीछे भागे और शोर मचाया तो तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग गया। इसके बाद तुरंत बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

एमपी हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जारी किया वारंट, डीजीपी को तामीली का आदेश..
रायसेन
raisen collector

घर के बाहर बैठी थी मासूम बच्ची

बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के ग्राम लिंबई के कीरता फलिया में शनिवार देर शाम को सात साल की मासूम गीता पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मासूम बच्ची गीता अपने घर के बाहर बैठी थी और पास में ही मां काम कर रही थी। तभी अचानक तेंदुआ आया और उस पर हमला कर उसकी गर्दन अपने जबड़े में दबाकर उसे उठा ले गया। बच्ची को तेंदुए से बचाने के लिए उसकी मां पीछे भागी और शोर मचाया तो और भी ग्रामीण जमा हो गए। सभी बच्ची को छुड़ाने तेंदुए के पीछे भागे तो तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग गया। परिजन और ग्रामीण तुरंत गीता को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

तेंदुए की दहशत में ग्रामीण, जताई नाराजगी

घटना से पूरा गांव दहशत और आक्रोश में है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत और चेतावनी देने के बावजूद वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका कहना है कि केवल खानापूर्ति के लिए पिंजरे और कैमरे दिखाए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के वास्तविक इंतजाम नहीं किए जाते। पिछले दिनों भी तेंदुए के हमलों में आठ ग्रामीणों की मौत और एक के घायल होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं, 10 से अधिक पालतू कुत्ते भी तेंदुए का शिकार बन चुके हैं। वनमंडलाधिकारी आशीष बंसोड ने बताया कि लिंबई गांव में यह तेंदुए द्वारा किया गया तीसरा हमला है। 17 अगस्त को पहली घटना में एक बच्ची की मौत हुई थी, जबकि 1 सितंबर को एक महिला घायल हुई थी। शनिवार को तीसरी घटना में फिर मासूम ने अपनी जान गंवाई। शासन के नियमों के अनुसार मृतक परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता का गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट वीडियो लीक…
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 05:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / मां के सामने से 7 साल की बच्ची को गर्दन दबोचकर उठा ले गया तेंदुआ…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.