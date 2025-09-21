मां के सामने से 7 साल की बच्ची को गर्दन दबोचकर उठा ले गया तेंदुआ…

घटना से पूरा गांव दहशत और आक्रोश में है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत और चेतावनी देने के बावजूद वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका कहना है कि केवल खानापूर्ति के लिए पिंजरे और कैमरे दिखाए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के वास्तविक इंतजाम नहीं किए जाते। पिछले दिनों भी तेंदुए के हमलों में आठ ग्रामीणों की मौत और एक के घायल होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं, 10 से अधिक पालतू कुत्ते भी तेंदुए का शिकार बन चुके हैं। वनमंडलाधिकारी आशीष बंसोड ने बताया कि लिंबई गांव में यह तेंदुए द्वारा किया गया तीसरा हमला है। 17 अगस्त को पहली घटना में एक बच्ची की मौत हुई थी, जबकि 1 सितंबर को एक महिला घायल हुई थी। शनिवार को तीसरी घटना में फिर मासूम ने अपनी जान गंवाई। शासन के नियमों के अनुसार मृतक परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।