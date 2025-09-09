एमपी में भाजपा नेता का महिला मित्र के साथ अश्लील वीडियो वायरल, पार्टी से निकाला

भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा के अरेरा मंडल के महामंत्री जीत निशोदे का एक महिला मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाते अश्लील वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में बेहद आपत्तिजनक हालत में जीत निशोदे महिला के साथ नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पार्टी की खूब किरकिरी हुई है। हालांकि पार्टी ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है और वीडियो में दिख रहे जीत निशोदे को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से हटा दिया है।