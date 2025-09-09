Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में भाजपा नेता का महिला मित्र के साथ अश्लील वीडियो वायरल, पार्टी से निकाला

mp news: बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Sep 09, 2025

mp news: मध्यप्रदेश में भाजपा नेता का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। मामला भोपाल का है जहां बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री का उसकी महिला मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद तुरंत पार्टी ने सख्त कार्रवाई करते हुए मंडल महामंत्री को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

भाजपा नेता का अश्लील वीडियो वायरल

भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा के अरेरा मंडल के महामंत्री जीत निशोदे का एक महिला मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाते अश्लील वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में बेहद आपत्तिजनक हालत में जीत निशोदे महिला के साथ नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पार्टी की खूब किरकिरी हुई है। हालांकि पार्टी ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है और वीडियो में दिख रहे जीत निशोदे को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से हटा दिया है।

पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता

वीडियो वायरल होने के बाद अरेरा मंडल के अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने तुरंत एक्शन लेते हुए जीत निशोदे को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में जो लेटर जारी किया है उसमें लिखा है- हाल ही मुझे आपके (जीत निशोदे) आपत्तिजनक कार्यों के संबंध में पता चला है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अत: आपको (जीत निशोदे) भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं पार्टी के सभी दायित्व से मुक्त किया जाता है।

Updated on:

09 Sept 2025 05:01 pm

Published on:

09 Sept 2025 04:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में भाजपा नेता का महिला मित्र के साथ अश्लील वीडियो वायरल, पार्टी से निकाला

