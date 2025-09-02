भिण्ड कलेक्टर पर मुक्का तानने वाले विधायक के खिलाफ FIR की तैयारी

BJP MLA Raised Hand on Bhind Collector: खाद संकट और रेत को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह एवं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच 27 अगस्त को हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। कलेक्टर ने विधायक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाने के लिए कोतवाली थाने में आवेदन दिया है। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपशब्द कहे और बंगले का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। मारने के लिए मुक्का ताना और मोबाइल छीन लिया, जो चार घंटे बाद वापस किया। मोबाइल छीन लेने और बंगले के सामने धरना देकर बैठ जाने से चार घंटे तक वे घर से नहीं निकल पाए, जिससे शासकीय कार्य में बाधा पहुंची। हालांकि कलेक्टर ने इस संबंध में जानकारी देने से बचने का प्रयास किया।