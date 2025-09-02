Patrika LogoSwitch to English

भिंड

भिण्ड कलेक्टर पर मुक्का तानने वाले विधायक के खिलाफ FIR की तैयारी

BJP MLA Raised Hand on Bhind Collector: खाद संकट और रेत को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह एवं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच 27 अगस्त को हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। कलेक्टर ने विधायक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाने के लिए कोतवाली थाने में आवेदन दिया है।

भिंड

Avantika Pandey

Sep 02, 2025

BJP MLA Raised Hand on Bhind Collector: खाद संकट और रेत को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह एवं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच 27 अगस्त को हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। कलेक्टर ने विधायक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाने के लिए कोतवाली थाने में आवेदन दिया है। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपशब्द कहे और बंगले का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। मारने के लिए मुक्का ताना और मोबाइल छीन लिया, जो चार घंटे बाद वापस किया। मोबाइल छीन लेने और बंगले के सामने धरना देकर बैठ जाने से चार घंटे तक वे घर से नहीं निकल पाए, जिससे शासकीय कार्य में बाधा पहुंची। हालांकि कलेक्टर ने इस संबंध में जानकारी देने से बचने का प्रयास किया।

27 अगस्त को दोनों के बीच हुआ था विवाद

bhind

बता दें कि 27 अगस्त को विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह अपने कुछ समर्थकों के साथ कलेक्टर(Bhind Collector) के बंगले पर पहुंचे और इस दौरान विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई की नौबत आ गई थी। कलेक्टर के अंगुली दिखाने और विधायक के मुक्का मारने का प्रयास का मामला राजधानी तक पहुंच गया।

विधायक के भी आवेदन की खबर

कलेक्टर के खिलाफ भी अंगुली दिखाने और किसानों ने गलत व्यवहार करने सहित अन्य आरोपों में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा कोतवाली पुलिस को आवेदन देने की खबर है। पुलिस ने तो दोनों पक्षों के आवेदन आने की बात स्वीकार की है, लेकिन विधायक कुशवाह ने आवेदन को लेकर इनकार किया है। इतना जरूर बताया कि उनका आवेदन लिखा रखा है। हालांकि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर अधिकृत तौर से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है।

हमारा भी आवेदन तैयार

मुझे पता चला था कि कलेक्टर ने आवेदन दिया है, हमारा भी आवेदन तैयार रखा है। बाद में सुनने में आया कि आवेदन वापस ले लिया है, इसलिए हमने नहीं दिया। हम अभी बाहर हैं, लौटने पर अगले कदम पर विचार करेंगे।- नरेंद्र सिंह कुशवाह, विधायक भिण्ड

3rd September 2025 holiday declared in mp ashoknagar

Published on:

02 Sept 2025 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / भिण्ड कलेक्टर पर मुक्का तानने वाले विधायक के खिलाफ FIR की तैयारी

