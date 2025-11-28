भिवाड़ी से कहरानी औद्योगिक क्षेत्र कैसे पहुंचें, गाडपुर में जलभराव ने उखाड़ी सडक़

भिवाड़ी. औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से कहरानी, चौपानकी, पथरेड़ी, सारेखुर्द उद्योग क्षेत्र को जाने वाले मुख्य मार्ग पर सडक़ उखड़ी हुई है। करीब पांच सौ मीटर हिस्से में सडक़ पर गंदा पानी भरा हुआ है। गाडपुर मोड पर स्थिति खराब है। गंदे पानी की वजह से एक तरफ की सडक़ पूरी तरह उखड़ चुकी है, उस पर यातायात पूरी तरह बंद हो चुका है। दूसरी तरफ की सडक़ भी उखड़ रही है। उस पर भी गंदा पानी भरा हुआ है और कई फीट गहरे गड्डे हो चुके हैं। हालत यह है कि एक तरफ की सडक़ पर भी वाहन हिचकोले खाते हुए निकलते हैं। भारी वाहन, टै्रक्टर और दो पहिया के पलटने का खतरा हमेशा रहता है। दो उद्योग क्षेत्र को जोडऩे वाले मुख्य मार्ग पर भी जिम्मेदार विभाग अनदेखी कर रहे हैं। सडक़ इतनी खराब है कि श्रमिक, कर्मचारी, प्रबंधकों को फैक्ट्री पहुंचना मुश्किल हो रहा है।गाडपुर मोड पर कुछ महीनों से स्थिति भयावह है। यहां दिनभर वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। सडक़ चारों तरफ गंदे पानी में डूबी हुई है। सुबह-शाम स्थिति और विकराल हो जाती है। सुबह-शाम कंपनियों की शिफ्ट शुरू होती है। एक तरफ से कर्मचारी कंपनी जाते हैं और दूसरी तरफ से आते हैं। इसकी वजह से सडक़ पर यातायात का भारी दबाव होता है, जबकि गाडपुर मोड पर एक तरफ से भी पैदल निकलते तक का रास्ता नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में यहां पर वाहनों को घंटे जाम में फंसना पड़ता है। एक तरफ से वाहन निकलने पर दूसरी तरफ से निकलते हैं।
