Rajasthan: महाकाल-काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा काली खोली धाम का कायाकल्प, खर्च होंगे 60 करोड़ रुपए

संवेदक ने एक बार ड्राफ्ट डीपीआर बीडा को प्रस्तुत की, जिसका तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी परीक्षण के बाद डीपीआर को स्वीकृति दी जाएगी। डीपीआर नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) को भेजी जाएगी। वहां से सौंदर्यीकरण के लिए बजट लिया जाएगा। जलभराव की समस्या को दूर करने, स्टेडियम के दूसरे चरण के निर्माण कार्य, भिवाड़ी मोड से खिजूरीबास तक सौंदर्यीकरण, बाबा मोहनराम कॉरिडोर और मास्टर प्लान के रोड निर्माण की डीपीआर तैयार कर एनसीआरपीबी को भेजी जाएगी।