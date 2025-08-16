कृष्ण भक्ति में डूबे भोजपुरी कलाकार, शेयर की खूबसूरत झांकियां और भावपूर्ण पोस्ट

अभिनेत्री काजल राघवानी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास पोज देती नजर आ रही हैं। लुक की बात करें तो वह लाल रंग की सिंपल साड़ी पहने हुए हैं। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने अभिनेत्री नई नवेली दुल्हन के लुक में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने पोस्ट को कैप्शन दिया, "जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।"