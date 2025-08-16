Patrika LogoSwitch to English

कृष्ण भक्ति में डूबे भोजपुरी कलाकार, शेयर की खूबसूरत झांकियां और भावपूर्ण पोस्ट

Bhojpuri News: भोजपुरी सेलेब्स ने जन्माष्टमी के मौके पर मनमोहक तस्वीरें साझा की है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 16, 2025

Bhojpuri News: Janmashtami 2025
कृष्ण जन्माष्टमी पर एक्ट्रेस काजल राघवानी की लेटेस्ट तस्वीर

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी के त्योहार पर देशभर में उत्साह का माहौल है। भक्त भगवान श्री कृष्ण के आगमन की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी उत्साह देखने को मिला। भोजपुरी के सितारों ने प्रशंसकों को खास अंदाज में जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी।

मोनालिसा:

अभिनेत्री मोनालिसा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक पुराना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह फिल्म 'हम साथ साथ हैं' के गाने 'मैया यशोदा' पर डांस कर रही हैं।

अंजना सिंह:

अभिनेत्री अंजना सिंह ने इंस्टाग्राम पर बेटी के साथ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वह मां यशोदा और उनकी बेटी कृष्ण के रूप में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।"

काजल राघवानी:

अभिनेत्री काजल राघवानी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास पोज देती नजर आ रही हैं। लुक की बात करें तो वह लाल रंग की सिंपल साड़ी पहने हुए हैं। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने अभिनेत्री नई नवेली दुल्हन के लुक में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने पोस्ट को कैप्शन दिया, "जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।"

निधि झा:

अभिनेत्री निधि झा ने भी अपने बेटे को बाल-गोपाल की तरह सजाया और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। वहीं, क्लिप के बैकग्राउंड में उन्होंने भोजपुरी गायक यश कुमार का गाना 'मोरी मैया रे' ऐड किया। निधि ने इसके कैप्शन में लिखा, "आप सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।"

रानी चटर्जी:

अभिनेत्री रानी चटर्जी ने भी इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वह बाल-गोपाल को प्यार से हाथ में लिए पोज देती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।"

चिंटू पांडे:

अभिनेता चिंटू पांडे ने प्रशंसकों को शुभकामनाएं देते हुए अपना पुराना वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें वह कृष्ण के रूप में बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने इसके कैप्शन में लिखा, "आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।"

Entertainment

Published on:

16 Aug 2025 09:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / कृष्ण भक्ति में डूबे भोजपुरी कलाकार, शेयर की खूबसूरत झांकियां और भावपूर्ण पोस्ट

