पवन सिंह की पत्नी का दिल तोड़ देने वाला नोट आया सामने, ‘आत्मदाह’ करने की कही बात

ज्योति आगे लिखती हैं, “मैं आप से एक विनती करतीहूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नही समझते या अपनी पत्नी नही समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अभी तक आप ने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है। मैं तो आपका परिवार हूं मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगो को गले लगाते है जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते है लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा हैं। इसलिए मैं आप से अंतिम बार विनती कर रही हूं, क्योंकि सात साल से मैं संघर्ष कर रही हु अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रहा है एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए कभी तो मेरा दर्द समझिए। आपकी पत्नी: ज्योति”