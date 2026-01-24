24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘ईवन नंबर फॉर्मूला’ पर होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026, पेपर लीक की टेंशन खत्म

10th 12th Board Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी परीक्षा केंद्रों को जारी किए निर्देश, गड़बड़ी रोकने गाइडलाइन और प्लान के अनुसार हो परीक्षा की तैयारी

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 24, 2026

10th 12th Board Exam

10th 12th Board Exam(photo:patrika)

10th 12th Board Exam 2026: पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा ईवन (सम नंबर) फॉर्मूले पर होगी। परीक्षा कक्षा में 20, 40 या 60 परीक्षार्थी बैठेंगे। यानी विषय संख्या नहीं होगी। प्रश्न-पत्र चार सेट में मिलेंगे। इस तरह की गाइडलाइन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की है। पेपर के बंडल परीक्षा कक्ष के बाहर न खोलना पड़े इसके इंतजाम किए गए हैं। एक बंडल में 20 पेपर होंगे। खुलने के बाद इन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिम्मा सेंटर इंचार्ज का रहेगा। बीते साल परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होने की शिकायत हुई थी। इसके चलते यह बदलाव किया गया है।

चार सेट में पेपर, प्रश्न समान, क्रम अलग

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश के मुताबिक 10वीं, 12वीं की परीक्षा में पेपर के चार सेट रहेंगे। प्रश्न सभी में एक जैसे होंगे, लेकिन इनका क्रम बदला रहेगा। किसी परीक्षार्थी के आगे-पीछे और दोनों ओर परीक्षा देने वालों को अलग-अलग सेट का पेपर मिलेगा। यह सिटिंग प्लान में शामिल रहेगा।

परीक्षा में गड़बड़ी पर सख्ती

परीक्षा में गड़बड़ी रोकने सभी केंद्रों को निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन में सिटिंग प्लान से लेकर सेंटर में तैयारियों के निर्देश हैं। लापरवाही पर जवाबदारी तय होगी।

-बुद्घेश वैद्य, सचिव, माशिमं

ये भी पढ़ें

दूषित पानी से मौत, अर्थी सड़क पर रख चक्का जाम, परिजन बोले- अंतिम संस्कार के नहीं पैसे
इंदौर
Indore News funeral procession blocked the road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 02:49 pm

Published on:

24 Jan 2026 02:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘ईवन नंबर फॉर्मूला’ पर होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026, पेपर लीक की टेंशन खत्म

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कुत्तों का निवाला बनने से बचा नवजात, कड़ाके की ठंड में खुले में छोड़ गए परिजन

Newborn rescued from being devoured by dogs in the open in Rajgarh
भोपाल

एमपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कई अत्याधुनिक पिस्तौलों के साथ दो को पकड़ा

MP STF arrests two with state-of-the-art pistols
भोपाल

भोपाल में बना लक्जीरियस ओल्ड एज होम, रहने के लिए मंथली खर्च करने होंगे 50 हजार रुपए

56 बुजुर्गों के लिए सर्वसुविधायुक्त रूम
भोपाल

अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ेगा एमपी का यह शहर, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav's announcement to connect Ujjain with space research
भोपाल

जब हेलीकॉप्टर के पायलट ने सीएम मोहन यादव को साफ शब्दों में दी चेतावनी…

helicopter pilot gave a clear warning to CM Mohan Yadav.
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.