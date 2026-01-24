‘ईवन नंबर फॉर्मूला’ पर होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026, पेपर लीक की टेंशन खत्म

10th 12th Board Exam 2026: पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा ईवन (सम नंबर) फॉर्मूले पर होगी। परीक्षा कक्षा में 20, 40 या 60 परीक्षार्थी बैठेंगे। यानी विषय संख्या नहीं होगी। प्रश्न-पत्र चार सेट में मिलेंगे। इस तरह की गाइडलाइन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की है। पेपर के बंडल परीक्षा कक्ष के बाहर न खोलना पड़े इसके इंतजाम किए गए हैं। एक बंडल में 20 पेपर होंगे। खुलने के बाद इन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिम्मा सेंटर इंचार्ज का रहेगा। बीते साल परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होने की शिकायत हुई थी। इसके चलते यह बदलाव किया गया है।