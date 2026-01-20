एमपी घूमने टूट पड़े टूरिस्ट, घने जंगल-मंदिरों-ऐतिहासिक स्थलों को देखने आए 13 करोड़ लोग

MP Tourism- पर्यटन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश, देश-दुनिया में अब अलग ही पहचान बना चुका है। एमपी में घने जंगल हैं, बाघ जैसे वन्य जीव हैं। पूरा प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। यहां महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं जो​ गहन आध्यात्मिक आस्था के केंद्र हैं। खजुराहो, सांची, ओरछा, महेश्वर, अमरकंटक और चित्रकूट जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं। देश का यह हृदय प्रदेश समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए भी विख्यात है। यही कारण है कि एमपी, देश-विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। हाल के सालों में यहां 13 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं जोकि नया रिकार्ड है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 जनवरी को दावोस में निवेश के लिए प्रदेश की इन्हीं विशेषताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेंगे। वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित सत्र को संबोधित करेंगे।